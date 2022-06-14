İmamoğlu'ndan Kaftancıoğlu'na ilk yorum

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan Canan Kaftancıoğlu ile ilgili Yargıtay kararına yönelik ilk yorum geldi.İSTANBUL (İGFA) - CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’na getirilen 'siyaset yasağı' kapsamında siyasi parti üyeliğinin de düşürülmesi ardından İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Başkan İmamoğlu, partisinin İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'na verilen siyasi yasak kapsamında CHP üyeliğinin düşürülmesiyle ilgili "Canan Kaftancıoğlu, partimizin İstanbul İl Başkanı ve üyesidir. Hukuk üzerinde kurulan siyasi baskıyla alınan zorlama kararlarla bu gerçek asla değiştirilemez" yorumunu yaptı.

İmamoğlu, "Demokratik ve adil bir Türkiye mücadelemizde Canan Kaftancıoğlu ile yol arkadaşlığımız devam edecektir" dedi.

https://twitter.com/ekrem_imamoglu/status/1536673032407855104