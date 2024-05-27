Son Dakika

İmamoğlu'ndan Başkan Yeğin’e tebrik ziyareti

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Sancaktepe Belediye Başkanı Alper Yeğin’i makamında tebrik etti İmamoğlu, “Bir belediye başkanının başarılı olmasının altında bilgisi, becerisi, deneyimi yetmez; aynı zamanda oradaki hemşerileriyle bütünleşebilmesi, dert ortağı, çözüm ortağı ve kader ortağı olabilme duygusuyla hareket etmesine dönük bir yolculuk tarifi gibi, bir özellik gibi ön sıralara oturması gereken bir duyguyu da pekiştirmiş olur Bu bağlamda Alper Yeğin Başkanımızın sorumluluğu büyük” dedi

SİYASET 27.05.2024, 14:45
İmamoğlu'ndan Başkan Yeğin’e tebrik ziyareti

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Sancaktepe Belediye Başkanı Alper Yeğin’i makamında tebrik etti. İmamoğlu, “Bir belediye başkanının başarılı olmasının altında bilgisi, becerisi, deneyimi yetmez; aynı zamanda oradaki hemşerileriyle bütünleşebilmesi, dert ortağı, çözüm ortağı ve kader ortağı olabilme duygusuyla hareket etmesine dönük bir yolculuk tarifi gibi, bir özellik gibi ön sıralara oturması gereken bir duyguyu da pekiştirmiş olur. Bu bağlamda Alper Yeğin Başkanımızın sorumluluğu büyük” dedi. İSTANBUL (İGFA) - İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, 31 Mart 2024 yerel seçimlerinden başarıyla çıkan Sancaktepe Belediye Başkanı Alper Yeğin’e tebrik ziyaretinde bulundu. Sancaktepe Belediyesi girişinde, çalışanların alkışlarıyla karşılanan İmamoğlu, Yeğin tarafından makam odasında ağırlandı. Yeğin ve ekibine başarı dileklerini ileten İmamoğlu, “Bu dönem hem yola çıktığı siyasi yol arkadaşlarıyla hem de burada bulunan bütün bürokrasisi, insan kaynaklarıyla ve Sancaktepe halkıyla çok özenli bir çalışma dönemine dönüşmesini arzu ediyorum ve bunu Alper Yeğin Başkanımızın da başaracağına yürekten inanıyorum” dedi.

“ALPER BAŞKANIMIZ BURADA DOĞMUŞ, BÜYÜMÜŞ"

Her belediye başkanının kendine has bazı özellikleri veya bazı hikayeleri olduğunu kaydeden İmamoğlu, “Alper Yeğin Başkanımızın da özellikle Sancaktepe'ye olan tutkusu ve bağlılığı, burayı bir vatan ve yurt parçası gibi değil, aynı zamanda doğduğu, büyüdüğü bir yer olarak, her anıyla, her süreciyle dertlenen bir insanın belediye başkanı seçilmesi meselesi, özel bir durum. Herkes tabii ki dertleniyor ve o vesileyle belediye başkanı seçiliyor ama Alper Yeğin Başkanımız burada doğmuş, büyümüş, her anını yaşamış, köy denebilecek seviyeden, beldeler ve ardından ilçe ve şimdi de İstanbul'un en fazla nüfusu artan yeni yerleşim alanlarıyla beraber, sorunları yüksek seviyede olan ama bir yanıyla da fırsatları da çok yüksek seviyede duran bir ilçenin çok iyi olması konusundaki büyük sorumluluk hissiyle belediye başkanı olduğunu biliyorum. Buna şahidim” şeklinde konuştu.

“BİR BELEDİYE BAŞKANININ BAŞARILI OLMASI İÇİN…”

“Böyle bir duyguyla belediye başkanı olan her insanın başarılı olması çok özel bir durumdur” diyen İmamoğlu, şunları söyledi:

“Bu aynı zamanda, bir belediye başkanının başarılı olmasının altında bilgisi, becerisi, deneyimi yetmez, aynı zamanda oradaki hemşerileriyle bütünleşebilmesi, dert ortağı, çözüm ortağı ve kader ortağı olabilme duygusuyla hareket etmesine dönük bir yolculuk tarifi gibi, bir özellik gibi ön sıralara oturması gereken bir duyguyu da pekiştirmiş olur. Bu bağlamda Alper Yeğin Başkanımızın sorumluluğu büyük. Çünkü, ben biliyorum ve hissediyorum ki, Sancaktepe’nin en güçlü, en başarılı dönemini bu şehre yaşatmak istiyor. Sadece yaşatmak değil, aynı zamanda bu şehrin rotasının doğru bir yöne evrilmesiyle beraber, geleceğinin bir başlangıcı olarak da bu dönemi tariflemek istiyor. Onu tarifler de başarılı ise… Ki buna eminim. Çok çalışacak. Biz de birlikte iş birliği içerisinde o süreci okuyup, destek olacağız. O zaman Sancaktepe çok doğru bir kulvara, çok doğru bir hatta oturur ve geleceğini bu şekilde yönlendirmiş olur. Başkanımıza bu yolculukta tekrar başarılar diliyorum. Değerli yol arkadaşlarına başarılar diliyorum. Allah utandırmasın.”

YEĞİN: “İSTANBUL’DA BÜYÜK BİR DEĞİŞİM SÜRECİ DEVAM EDİYOR”

Sancaktepe Belediye Başkanı Yeğin de İmamoğlu ve beraberindeki heyetin ziyaretinden duyduğu memnuniyeti şu sözlerle dile getirdi:

“Sizleri hem Sancaktepe'de hem belediyemizde görmekten büyük bir onur duyuyoruz. Ayaklarınıza sağlık. Çok teşekkür ediyorum. Hepimiz için bu yeni dönemin, başta İstanbul için, ülkemiz için hayırlı olmasını temenni ediyorum. Öncelikle, Allah size can sağlığı versin. Görevinizi en iyi şekilde hem kurumunuza hem İstanbul'a hem halkımıza en iyi şekilde sürdürebilmeyi nasip etsin. Birlikte, sizin liderliğinizde, İstanbul’da büyük bir değişim süreci devam ediyor. Bunu hizmetle beraber gerçekleştirdik. Tüm İstanbul halkına, Türkiye'ye örnek bir model yönetim anlayışını sunabilme noktasında önemli bir fırsat. Ben de tabii bu süreçte sizlerle beraber yol almaktan, sizlerle beraber bu sürecin misafiri olmaktan büyük bir onur duyuyorum. Bu süreçte de bize göstermiş olduğunuz destekten, Sancaktepe'yi göstermiş olduğunuz destekten dolayı da hem şahsım adına hem de Sancaktepe halkı adına teşekkür ediyorum.”

Konuşmaların ardından İmamoğlu ve Yeğin, kurum kurmaylarının karşılıklı katılımıyla, Sancaktepe’nin sorunlarına ve çözüm yollarına dönük, ortak masa toplantısı gerçekleştirdi.

Yorumlar (0)
15
açık
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Galatasaray 38 102
2. Fenerbahçe 38 99
3. Trabzonspor 38 67
4. Başakşehir 38 61
5. Kasımpasa 38 56
6. Beşiktaş 38 56
7. Sivasspor 38 54
8. Alanyaspor 38 52
9. Rizespor 38 50
10. Antalyaspor 38 49
11. Gaziantep FK 38 44
12. A.Demirspor 38 44
13. Samsunspor 38 43
14. Kayserispor 38 42
15. Hatayspor 38 41
16. Konyaspor 38 41
17. Ankaragücü 38 40
18. Karagümrük 38 40
19. Pendikspor 38 37
20. İstanbulspor 38 16
Takımlar O P
1. Eyüpspor 34 75
2. Göztepe 34 70
3. Sakaryaspor 34 60
4. Bodrumspor 34 57
5. Ahlatçı Çorum FK 34 56
6. Kocaelispor 34 55
7. Boluspor 34 53
8. Gençlerbirliği 34 51
9. Bandırmaspor 34 50
10. Erzurumspor 34 44
11. Ümraniye 34 43
12. Manisa FK 34 40
13. Keçiörengücü 34 40
14. Adanaspor 34 39
15. Şanlıurfaspor 34 38
16. Tuzlaspor 34 38
17. Altay 34 10
18. Giresunspor 34 7
Takımlar O P
1. M.City 38 91
2. Arsenal 38 89
3. Liverpool 38 82
4. Aston Villa 38 68
5. Tottenham 38 66
6. Chelsea 38 63
7. Newcastle 38 60
8. M. United 38 60
9. West Ham United 38 52
10. Crystal Palace 38 49
11. Brighton 38 48
12. Bournemouth 38 48
13. Fulham 38 47
14. Wolves 38 46
15. Everton 38 40
16. Brentford 38 39
17. Nottingham Forest 38 32
18. Luton Town 38 26
19. Burnley 38 24
20. Sheffield United 38 16
Takımlar O P
1. Real Madrid 38 95
2. Barcelona 38 85
3. Girona 38 81
4. Atletico Madrid 38 76
5. Athletic Bilbao 38 68
6. Real Sociedad 38 60
7. Real Betis 38 57
8. Villarreal 38 53
9. Valencia 38 49
10. Deportivo Alaves 38 46
11. Osasuna 38 45
12. Getafe 38 43
13. Celta Vigo 38 41
14. Sevilla 38 41
15. Mallorca 38 40
16. Las Palmas 38 40
17. Rayo Vallecano 38 38
18. Cadiz 38 33
19. Almeria 38 21
20. Granada 38 21