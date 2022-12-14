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İmamoğlu'na hapis cezası ve siyasi yasak geldi!

SİYASET 14.12.2022, 16:09
İmamoğlu'na hapis cezası ve siyasi yasak geldi!

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun YSK üyelerine hakaret ettiği gerekçesiyle 4 yıl 1 aya kadar hapis cezası istemiyle yargılandığı dava ile ilgili karar çıktı. İstanbul Anadolu Adliyesi 7. Asliye Ceza Mahkemesi, 2 yıl 7 ay 15 gün mahkumiyet kararı verirken, TCK'nın 53. maddesine göre aynı zamanda siyaset yasağı da uygulandı. Karara istinaf ve itiraz yolu açık.İSTANBUL (İGFA) - Ekrem İmamoğlu'nun yargılandığı davada bugün avukatların reddi hakim talebi reddedildi. İtirazlar devam etti. Mahkeme ret kararını yerinde bulurken duruşma saat 16:00'ya ertelenmişti.

Dava duruşması sürerken, Ekrem İmamoğlu'dan öğle saatlerinde sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak, 16 milyon İstanbullu'nun evi Saraçhane olduğunu belirtmiş ve davet etmişti. İmamoğlu, "İstanbul ve Türkiye, iradesine daha önce nasıl sahip çıktıysa bugün de çıkacaktır. Karar ne olursa olsun, kâh sevincimizi kâh irademizi göstermek adına herkesi saat 16.00’da Saraçhane’ye davet ediyorum" ifadelerini kullanmıştı.

Başkan İmamoğlu'nun çağrısı üzerine vatandaşlar Saraçhane'deki Büyükşehir Belediyesi binası önünde toplanmaya başladı.  Binaya büyük Atatürk Posteri ile Türk Bayrağı asıldı.

AVUKATLAR SAVUNMALARINI YAPTI

Saat 16 itibariyle yeniden başlayan duruşmada, ayrı ayrı mütaalaya karşı son savunmaları soruldu. Başkan İmamoğlu'nun Avukatı Kemal Polat, tüm yazılı ve sözlü beyanlarını tekrar etti. Polat duruşmanın bundan sonra SEGBİS ile kayıt alınmasını istedi.

Mahkeme Başkanı karar için duruşmaya yarım saat verdiği ara sonrasında kararını açıkladı.

KARARA İTİRAZ SÜRECİ AÇIK

Davada 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası verildi. Karar, TCK Madde 53'e dayandırıldı. Madde 53, belli hakları kullanmaktan yoksun bırakılma anlamına geliyor. Eğer karar temyizde kesinleşirse Başkan İmamoğlu, belediye başkanlığından alınacak.

Bu arada kararın istinaf yolu ise açık.

Kararla birlikte sonrasında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, belediye binası önünde bekleyen otobüs üzerinden halka seslenmesi bekleniyor.

Bu arada Almanya'da bulunan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise, Başkan İmamoğlu'nu arayarak dava hakkında bilgi aldı. Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından videolu yaptığı paylaşımında "Adalet, adalet, adalet" vurgusu yaptı.

DAVA NEDEN VE NASIL AÇILMIŞTI?

Hatırlanacağı gibi Ekrem İmamoğlu, 30 Ekim 2019'da Fransa'nın Strasbourg kentinde düzenlenen Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi’nde bir konuşma yaptı. Başkan İmamoğlu konuşmasında "seçim döneminde kamu kaynaklarının iktidar lehine sınırsız şekilde kullanıldığını, kampanya süresince toplumu bölen ve kutuplaştıran bir dil kullanıldığını, Cumhurbaşkanı ve kabine üyelerinin seçim yasaklarını dikkate almayan eylem ve uygulamalarda bulunduklarını" belirterek, "iktidarın İstanbul'da seçimi, YSK kararı ile iptal ettirerek kazanmak istediğini" savundu.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ise 4 Kasım 2019'da İmamoğlu’nu kastederek “Avrupa Parlamentosu'na gidip, Türkiye’yi şikayet eden ahmağa söylüyorum. Bunun bedelini bu millet sana ödetecek. Bu iş bu kadar bedava değil” dedi.

İmamoğlu aynı gün İstanbul'da gazetecilere yaptığı açıklama sırasında Soylu’nun bu sözlerinin hatırlatılması üzerine, “31 Mart'ta seçimi iptal edenler, ve dünyada, Avrupa'da onların gözünde nereye düştüğümüz noktasında, o olan biten şeylere baktığımızda, tam da 31 Mart'ta seçimi iptal edenler ahmaktır, önce oraya bir odaklansın” ifadelerini kullandı.

Bu açıklamayla ilgili olarak, YSK'nın yazılı suç duyurusunda bulunması ardından İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

Savcılığın hazırladığı iddianame, 28 Mayıs 2021’de Anadolu 7. Asliye Ceza Mahkemesin tarafından kabul edildi ve İmamoğlu için hapis cezası ve siyasi yasak talep edilen dava süreci başladı.

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