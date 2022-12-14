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İmamoğlu: Hangi çılgın zincir vurabilirmiş

SİYASET 14.12.2022, 19:42
İmamoğlu: Hangi çılgın zincir vurabilirmiş

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekram İmamoğlu, hakkında verilen ceza kararı sonrası Saraçhane'de halka seslendi.İSTANBUL (İGFA) - İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, hakkında verilen hapis ve siyasi yasak cezası sonrası Saraçhane'de halka hitap etti.

"Saraçhane'ye evinize hoş geldiniz" diyeren İstanbulluları selamlayan İmamoğlu, "İstanbul kimin demiştik? Sizin, sizin. 16 milyon İstanbullunun. Hangi çılgın sizin, millete ait herhangi bir sürecin önüne set kurabilirmiş. Hangi çılgın zincir vurabilirmiş. Hiç kimse. Hiç kimse. Bu akşam biriz, birlikteyiz. Yarın çoğalarak daha fazla bir arada olacağız. Daha fazla birlikte olacağız" dye konuştu.

Ankara'ya da seslenen İmamoğlu, "Benim daha gençliğim var. Her şey daha güzel olacak" mesajı ile göndermede bulundu.

https://youtu.be/ZGVitLWPw4s

Devlet biziz, millet biziz, her şeyin sahibi biziz diyen insanların aymaz, utanmaz bir biçimde süreci etki altına alıp karar verdikleri bir dava olduğunu vurgulayan İmamoğlu, "Hukuku yok sayarak millet iradesiyle kavga ederek bu süreci bir avuç insanın istediği yörüngeye oturtmak isteyenlerin ortaya koyduğu iradeyi yöneten bir davadır. Keşke bu dava bir hukuk davası olsaydı. Adalet önünde bir yargılanma süreci olsaydı. Aslında bu dava var olan süreçte bozuk düzen diye tarifleyeceğimiz bir düzenin davasıdır. Aldıkları her karar kendi çıkarları için" yorumunda bulundu.

Başkan İmamoğlu, yarın da Altılı Masa liderlerinin bir arada olarak İstanbullulara hitap edeceğini söyledi.

AKŞENER: "BU ŞARKI BURADA BİTMEYECEK"

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener de Saraçhane'de toplanan halka, 'Bu şarkı da burada bitmeyecek" dedi.

Akşener, "Hey gidi Saraçhane, ne çektiniz be. Bundan yıllar evvel burada okuduğu bir şiirle mahkum olan bir büyükşehir belediye başkanı vardı. Yok yok yok, biz yuhlamayız, bir gereğini yaparız. O büyükşehir belediye başkanı buradan sizlere seslenip, 'Bu şarkı burada bitmez' demişti. Doğrudur, o şarkı orada bitti ama bugün Meral Akşener olarak söz veriyorum bu şarkı da burada bitmeyecek" yorumunda bulundu.

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