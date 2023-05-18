İmamoğlu gençlerden firesiz oy istedi

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve Millet İttifakı’nın Cumhurbaşkanı Yardımcısı adayı Ekrem İmamoğlu, rutin toplantılarını gerçekleştirdiği ‘Habitat Şişli’de ders çalışan gençlerle kahve sohbetinde bir araya geldi.İSTANBUL (İGFA) - İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, bugünkü rutin toplantılarını Büyükşehir Belediyesi'nin Habitat Şişli”deki çalışma odasında gerçekleştirdi.

Gençlerin çoğunun geçtiğimiz seçimlerde oy kullandığını öğrenen Başkan İmamoğlu, “Bu sistem değişirse, sizin 20-25 senenizle ilgili bir karar vereceksiniz. Mesele; milletimizin inancı, milletimizin milli duyguları değil. O sıkışıldığında kullanılan bir saha” dedi.

Gençleri firesiz oy kullanmaya davet eden Başkan İmamoğlu, “Tabii ki biz kendimizi oy istiyoruz. O ayrı, ama önce firesiz oy kullan. Bunu istiyoruz” diye konuştu.

"ALDATMADIK, ALDATMIYORUZ!"

Millet İttifakı’nın doğruları yapmaya gayret ettiğini vurgulayan Başkan İmamoğlu, “Sizi aldatmadık, aldatmıyoruz. Kimse diyemez ki, ‘İstanbul'da Ekrem İmamoğlu'nun yönetimi şunu demişti, tam tersini yaptı.’ Yapamadığımız olabilir, eksiğimiz olabilir, henüz başaramadığımız işler olabilir. Ama hiç aldatmadık. Mesela bugünkü yönetim, seçim zamanı başladı başlayalı, deprem oldu oldu olalı, niye hiç ‘Kanal İstanbul’ demiyor? Kendini paralıyordu değil mi geçen sene, ‘Kanal İstanbul’ yapacağız’ diye. Şimdi niye demiyor? Çünkü yanlış. Çünkü israf. Çünkü millet kazanmıyor. Orada birkaç avuç insan, yatırımcı kazanacak. İşine gelmiyor şimdi. İşte bunun adı aldatma. Seçimden sonra Kanal İstanbul'u yapmak için kendini paralayacak iktidar olursa. Ben onun için diyorum ki; Türkiye'yi korumak için, İstanbul'u korumak için, doğayı korumak için, yaşamı korumak için, bireysel çıkarları değil, toplumsal çıkarları önde tutmak için bu iktidarın gitmesi lazım. Ondan sonrası kolay” ifadelerini kullandı.