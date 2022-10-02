İmamoğlu'dan Erdoğan'a yanıt gecikmedi: Yatırımların tek sahibi vatandaşlarımızdır!

İstanbul'da hizmete giren yeni metro hattının açılışında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın isim vermeden eleştirdiği İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'dan yanıt gecikmedi. Başkan İmamoğlu, "Metro hattının maliyeti İBB tarafından karşılanmaktadır. Yatırımların tek sahibi kıymetli vatandaşlarımızdır" dedi.İSTANBUL (İGFA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pendik-Sabiha Gökçen Metro Hattı Açılış Töreni'nde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu isim vermeden eleştirmişti.

Başkan İmamoğlu'ndan yanıt gecikmedi. Başkan İmamoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, kendisine ithaf edilen eleştirileri alıntılıyarak, "Bugün açılışı yapılan metro hattının maliyeti İBB tarafından karşılanmaktadır. Yani, aslında tüm ülkede olduğu gibi yatırımların tek sahibi kıymetli vatandaşlarımızdır. Pendik Sabiha Gökçen Havalimanı Metrosu İstanbul’umuza hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.

https://twitter.com/ekrem_imamoglu/status/1576575453028003840