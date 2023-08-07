İmamoğlu çiftinden 'Sarı Saltık' ziyareti

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, eşi Dr. Dilek Kaya İmamoğlu ile birlikte, aralarında 2 bin 283 rakımdaki Sarı Saltık Türbesi’nin de bulunduğu Tunceli’deki bazı Alevi inanç merkezlerine ziyaretlerde bulundu.İSTANBUL (İGFA) - İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ve eşi Dr. Dilek Kaya İmamoğlu, Elazığ’ın ardından Tunceli’nin Pertek ve Hozat ilçelerinde bir dizi ziyaretlerde bulundu.

İmamoğlu çifti, Pertek’te Ağuçan Ocağı Türbesi, Cemevi ve Kültür Merkezi ile Sultan Hıdır Türbesi’ni; Hozat’ta ise, Derviş Cemal Ocağı ve 2 bin 283 rakımdaki Sarı Saltık Türbesi’ni ziyaret etti.

İmamoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat tarafından Alevi vatandaşlarca kutsal kabul edilen ziyaretler ve tarihsel süreçleriyle ilgili bilgilendirildi.

Ziyaret alanlarında bulunan vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaşan İmamoğlu çifti, yurttaşlardan gelen fotoğraf çektirme taleplerini yerine getirdi. Dilek ağacına bez bağlayıp, mum yakarak dileklerde bulunan İmamoğlu çiftine bir genç, Zülfikar kolyesi hediye etti.