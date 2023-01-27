İmamoğlu: Beni Bursa'ya onlar zorla yolladı!

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Anadolu turu kapsamında geldiği Bursa'da Nilüfer ilçesinde Cumhuriyet Meydanı’nda halkla buluştu. Bursa'ya neden geldiğini de açıklayan İmamoğlu, Bursa’yı gelecekte güzel günlerin beklediğini ifade ederek “Cumhuriyet’in 100. yılında, Cumhuriyet’e, Mustafa Kemal Atatürk’e layık olacağız. Her şey çok güzel olacak” dedi.BURSA (İGFA) - İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Nilüfer Belediyesi Halk Evi’nde Nilüfer Belediye Başkanı ile makamında görüşmesi ardından Nilüfer Cumhuriyet Meydanı'nda toplanan vatandaşlara seslendi.

İmamoğlu'nun Nilüfer ziyaretinde Milli Eğitim ve Milli Savunma Eski Bakanı Turhan Tayan, İçişleri Eski Bakanı Mehmet Gazioğlu, CHP ve İYİ Parti milletvekilleri, CHP Bursa Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mustafa Bozbey, Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem ile partilerin il ve ilçe yönetimleri de ziyarette yer aldı.

Büyük coşkunun yaşandığı buluşmada konuşan İmamoğlu, Osmanlı İmparatorluğu’na başkentlik yapmış Bursa’nın Türkiye için önemli bir şehir olduğunu belirtti.

Bursa'nın bugün 3 milyonu aşan nüfusuyla oluşturduğu ekonomisiyle Türkiye için umut kenti olmaya aday olduğunu belirten İmamoğlu, "Ancak hak ettiği yerde değil. Bursa için gelecekte çok güzel günler bizi bekliyor. 2023 ve 2024 Bursa için güzel olacak” dedi.

Konuşmasında Bursaspor vurgusu da yapan İmamoğlu, "Bizim iktidarımızda Bursaspor da hak ettiği yeri bulacak, Bursaspor için de gelecek güzel olacak” diyerek taraftarlara seslendi.

"BURSA'YA NEDEN GELDİM?"

Kalabalığın sık sık sloganlarla alkış tuttuğu İmamoğlu Bursa’ya niçin geldiğini de anlattı.

“Beni Bursa’ya onlar zorla yolladı” diyen İmamoğlu, “Yoksa ben zaten Bursa’ya gelirdim, geliyorum da. Ama ortaya koydukları haksızlığa, hukuksuzluğa ve demokrasiye verdiği zarara karşı beni milletimizle buluşmaya onlar mecbur etti. Çünkü onlar sizin iradenizi yok saydılar. Sizlerin, oylarını yok saydılar. Dediler ki evet Mustafa Kemal Atatürk’ün, bu güzel Cumhuriyet’in kurucusunun bize o kutlu ifadesi vardır ya, ‘Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir’, işte o kutlu mesajı biz yok sayıyoruz dediler. Aslında bunu yeni demediler. Uzun zamandır diyorlar. Kurmak istedikleri rejimi hayata geçirdikten sonra ısrarlı biçimde bunu diyorlar. Tek kişilik akıl. Burada 86 milyon insanın hakkı var, bize yapılan haksızlık milyonlarca insana yapılan haksızlıktır, memleketimizin demokrasisine büyük zarar verme girişimidir. Buna hep birlikte dur diyeceğiz" diye konuştu.

Vatandaşla buluşmalarda gördüğü tablonun kendisine umut olduğunu da ifade eden İmamoğlu, "Benim umudum dün 1 ise şimdi milyon oldu. Sizin gözlerinizdeki ışığa bakınca umudu ifade edecek kelime bulamıyorum" dedi.

Konuşmasında ülke ekonomisine de dem vuran İmamoğlu, yargının bağımsızlığıyla adil bir ülkeyi hep birlikte var edeceklerinin altını çizdi.

İmamoğlu, konuşması sonrasında Nilüfer Cumhuriyet Meydanını dolduran her yaştan vatandaşla bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi.