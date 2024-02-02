İlhan Ocaklı: “Şile’mizde yapacak çok işimiz var”

Şile Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Şile Belediye Başkan Adayı İlhan Ocaklı’dan Bucaklı ve Kadıköy mahallelerine ziyarette bulundu.Nurcan KIRCALI / İSTANBUL (İGFA) - Cumhur İttifakı Şile Belediye Başkan Adayı ve Şile Belediye Başkanı İlhan Ocaklı, 31 Mart 2024 yerel seçimleri öncesi mahalle ziyaretlerine ara vermeden devam ediyor. Ağva bölgesine yakınlığı ile bilinen Bucaklı ve Kadıköy ziyaretinde mahalle sakinleri ile bir araya geldi ve 2019’dan bugüne kadar hayata geçirilen proje ve hizmetler ile hedef projeler hakkında bilgiler verdi.

Kadıköy ve Bucaklı mahallelerinde vatandaşlarla bir araya gelerek, görüş ve taleplerini dinleyen, Şile Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Şile Belediye Başkan Adayı İlhan Ocaklı, gerçekleştirdiği mahalle ziyaretleri hakkında açıklamada bulundu.“Çıktığımız bu kutlu davada her daim desteklerini ve hayır dualarını hissettiğimiz bütün hemşehrilerimize şükranlarımızı sunuyorum. Şile Belediyesi olarak ilçemizde süregelen yerleşik köy hayatının her zaman destekçisi olduk. Üreticilerimizi, çiftçilerimizi özellikle desteklemeye gayret ettik. Hayvan yetiştiricilerimize aşı destekleri, tarımla uğraşan çiftçilerimize fide desteği sağladık. 2019’dan bugüne 42 adet yeni köy fırını inşa ettik. 53 fırının onarımını yaptık. Ekşi mayalı köy ekmeklerimiz 6 Şubat depremlerinde afet bölgesindeki vatandaşlarımıza katık oldu. Analarımıza bir kez daha yürek dolusu teşekkür ediyorum. Bu büyük ve güzel aile ile daha yapacak çok işimiz var.” ifadelerini kullandı.

“ŞİLE’NİN GELECEK YÜZYILINI ŞEKİLLENDİRMEYİ SÜRDÜRECEĞİZ.”

2019’dan bugüne Şile'nin mahallelerinin ihtiyaçlarına Şile Belediyesi olarak çözümler ürettiklerini söyleyen Şile Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Şile Belediye Başkan Adayı İlhan Ocaklı, “Hemşehrilerimizin destekleriyle Şile’nin gelecek yüzyılını şekillendirmeyi sürdüreceğiz. Mahallelerimizde sürdürdüğümüz bakım,onarım ve yenileme çalışmalarımıza toplamda 82 Milyon TL’lik kaynak ayırdık ve mahalle sakinlerimizin kullanıma sunduk. Sunmaya da devam edeceğiz.” dedi

“SADECE ŞİLE İÇİN VE HEMŞEHRİLERİMİZ İÇİN ÇALIŞIYORUZ.”

Şile Belediye Başkanı ve 2024 yerel seçimlerinde Cumhur İttifakı’nın yeniden adayı olan Şile’nin marka değerini yükseltme hedefi taşıyan İlhan Ocaklı, seçim çalışmaları kapsamında Kadıköy ve Bucaklı Mahallerine ayrı ayrı yaptığı ziyaretlerde, Şile’nin her kesimine, hizmet bekleyen her alan ve noktaya tek tek dokunarak, hemşehrilerinin beklentilerini gerçek belediyecilik anlayışıyla karşılayacaklarını aktardı.

Belediye Başkan Adayı İlhan Ocaklı’ya ziyaretler sırasında vatandaşların ilgi ve sevgisi görüntülere yansıdı.