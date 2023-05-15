İletişim Başkanı Altun: Huzur içinde büyüyeceğiz
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "14 Mayıs, bir kere daha bu aziz milletin iradesinin tecelli ettiği gün oldu." ifadesini kullandı.ANKARA (İGFA) - İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 14 Mayıs'ın bir kere daha aziz milletin iradesinin tecelli ettiği gün olduğunu belirtti.
Başkanı Altun, Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'ne ilişkin paylaşımında, "14 Mayıs bir kere daha bu aziz milletin iradesinin tecelli ettiği gün oldu. Milletimiz sözünü söyledi, gidilecek yolu işaret etti. Hayırlı olsun, mübarek olsun, Rabb'imize hamdolsun. Birlikte, bölüşerek, dayanışarak ve huzur içinde büyüyeceğiz, dünyaya örnek olacağız" değerlendirmesinde bulundu.
https://twitter.com/fahrettinaltun/status/1657900609498955781
|Takımlar
|O
|P
|1. Galatasaray
|31
|73
|2. Fenerbahçe
|31
|68
|3. Beşiktaş
|32
|68
|4. A.Demirspor
|31
|60
|5. Başakşehir
|31
|51
|6. Kayserispor
|32
|49
|7. Trabzonspor
|31
|48
|8. Konyaspor
|32
|46
|9. Karagümrük
|31
|44
|10. Alanyaspor
|32
|38
|11. Sivasspor
|32
|37
|12. Antalyaspor
|31
|36
|13. Ankaragücü
|31
|35
|14. İstanbulspor
|31
|35
|15. Kasımpaşa
|31
|34
|16. Giresunspor
|31
|28
|17. Ümraniye
|31
|26
|18. Gaziantep FK
|31
|25
|19. Hatayspor
|31
|23
|Takımlar
|O
|P
|1. Samsunspor
|34
|75
|2. Rizespor
|34
|66
|3. Sakaryaspor
|35
|62
|4. Pendikspor
|34
|61
|5. Eyüpspor
|34
|59
|6. Bodrumspor
|34
|58
|7. Göztepe
|34
|58
|8. Bandırmaspor
|34
|54
|9. Keçiörengücü
|34
|53
|10. Manisa FK
|34
|53
|11. Boluspor
|34
|49
|12. Tuzlaspor
|34
|38
|13. Altay
|35
|37
|14. Gençlerbirliği
|34
|34
|15. Altınordu
|34
|34
|16. Erzurumspor
|34
|33
|17. Adanaspor
|34
|25
|18. Denizlispor
|34
|17
|19. Yeni Malatyaspor
|34
|16
|Takımlar
|O
|P
|1. M.City
|35
|85
|2. Arsenal
|36
|81
|3. Newcastle
|35
|66
|4. M. United
|35
|66
|5. Liverpool
|35
|62
|6. Brighton
|34
|58
|7. Tottenham
|36
|57
|8. Aston Villa
|36
|57
|9. Brentford
|36
|53
|10. Fulham
|36
|51
|11. Chelsea
|35
|43
|12. Crystal Palace
|36
|43
|13. Wolves
|36
|40
|14. Bournemouth
|36
|39
|15. West Ham United
|36
|37
|16. Nottingham Forest
|36
|34
|17. Everton
|36
|32
|18. Leeds United
|36
|31
|19. Leicester City
|35
|30
|20. Southampton
|36
|24
|Takımlar
|O
|P
|1. Barcelona
|34
|85
|2. Real Madrid
|34
|71
|3. Atletico Madrid
|34
|69
|4. Real Sociedad
|34
|62
|5. Villarreal
|34
|57
|6. Real Betis
|33
|52
|7. Girona
|34
|48
|8. Athletic Bilbao
|34
|47
|9. Osasuna
|34
|47
|10. Sevilla
|34
|47
|11. Rayo Vallecano
|33
|46
|12. Mallorca
|34
|44
|13. Celta Vigo
|34
|39
|14. Valencia
|34
|37
|15. Almeria
|34
|36
|16. Cadiz
|34
|35
|17. Real Valladolid
|34
|35
|18. Getafe
|34
|34
|19. Espanyol
|34
|31
|20. Elche
|34
|19