İkram Akkaya: Alinur Aktaş lehine çekileceğim

Saadet Partisi Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı İkram Akkaya Gazze’de yaşanan soykırımdan dolayı basın açıklaması yaptı.BURSA (İGFA) - Saadet Partisi Bursa il Başkanlığının 15 Temmuz Demokrasi Meydanında düzenlediği iftar programında konuşan Saadet Partisi Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı İkram Akkaya, Ak Parti Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş’a seslenerek, “İsrail’le ticareti ve diplomatik ilişkileri kesin biz de seçimden lehinize çekilelim” dedi.

İKRAM AKKAYA ALİNUR AKTAŞ’A SESLENDİ

Buradan Alinur Aktaş'ın şahsında iktidara seslenmek istiyorum. "Ve diyorum ki yapılsın adil pazarlık yapılacaksa." Gelin sizinle bir anlaşma yapalım: İsrail’le ticareti ve diplomatik ilişkileri keseceğinizi, İsrail'i devlet olarak tanımayacağınızı, İsrail'in bu coğrafyada yaşam hakkının olmadığını, Türkiye'nin dış politikasını İsrail'i bu coğrafyadan söküp atma üzerine inşa edeceğinizi ilan edin. İslâm Ortak Pazarını, İslâm Nato’sunu, İslâm Birliğini kuracağınızı ilan edin. Biz de seçimden çekilelim ve bu onurlu tavrı destekleyelim. Zira Gazze'de öldürülen bir çocuğun tırnağını değişmeyiz sizin başkanlığınıza” dedi.