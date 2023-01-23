İçişleri'nden 'Tevfik Göksu' açıklaması

İçişleri Bakanlığı, bazı basın yayın organlarında çıkan "Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu’nun soruşturulmasına izin verilmediği" haberleri üzerine açıklamada bulundu. Söz konusu kararın İstanbul Valiliği'nce yaptırılan ön araştırma sonrası alındığı belirtildi.İSTANBUL (İGFA) - İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu hakkındaki şikayetler üzerine İstanbul Valiliği'nce ön araştırma yaptırıldığı ve işlem yapılmasını gerektiren hususa rastlanmadığı bildirildi.

İçişleri'nce 2 Ocak'ta işleme konulmama kararı verildiği, Danıştay'a itiraz yolunun açık olduğu kaydedildi.

SORUŞTURMA SAYILARINI PAYLAŞTI

Belediyelere ilişkin soruşturma sayılarının da paylaşıldığı açıklamada, 2019 sonrası döneme ilişkin AK Partiye mensup belediyeler hakkında 225 soruşturma izni verilirken, 361 başvuruya karşılık ise soruşturma izni verilmediği belirtilirken, CHP'ye mensup belediyeler hakkında 236 soruşturma iznne karşı 359 soruşturma izni verilmemesi kararı alındığı kaydedildi.

Bakanlık ayrıca valilik veya müfettiş görüşü üzerine Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu hakkında 5 dosyada işleme konulmama kararı verildiği, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında da toplam 13 dosyada işleme konulmama kararı verdiğini duyurdu.