Hüseyin Nizamoğlu: “Seçimİ halk hareketi kazanıyor”

Menteşe Belediye Başkan Adaylığını açıkladığı günden itibaren ilçede büyük ilgi ve heyecanla karşılanan İYİ Parti Menteşe Belediye Başkan Adayı Hüseyin Nizamoğlu, seçim çalışmalarını tüm hızıyla sürdürürken, süreçle ilgili bir açıklama yaptı. Nizamoğlu: “Seçimi, algı oyunları değil, halk hareketi kazanıyor” dedi.MUĞLA (İGFA) - Menteşe Belediye Başkanlığı için adaylığını açıkladığı günden itibaren bütün toplum kesimlerinde büyük bir ilgi ve heyecan ile karşılanan İYİ Parti Menteşe Belediye Başkan Adayı Hüseyin Nizamoğlu, Menteşe’de bütün ezberleri bozdu. Hüseyin Nizamoğlu’na gösterilen ilgi her geçen gün artarak devam ediyor.

Diğer bazı adayların anket sonuçlarını gördükten sonra algı oyunlarına başladıklarına dikkat çeken Nizamoğlu; “Her zaman olduğu gibi bu süreçte siyasi rekabete yakışmayan bazı söylemler ve algı oyunları ile karşımıza çıkmaya başladılar.

Bazıları, “Eğer oylarınızı CHP’ye vermezseniz Ak Parti aradan sıyrılıyor” derken, diğer kısım da; “Hüseyin Nizamoğlu CHP’nin oyunu düşürdü, Ak Parti’nin adayı önde onu destekleyin” diyeceklerdir. Ama halkımız bu algı oyunlarına itibar etmeyecektir. Zira, alınan anket sonuçları ortadadır” diye konuştu.

Adaylığını açıkladığı 19 Şubat tarihinden itibaren toplumun bütün kesimlerinden destek aldığını hatırlatan ve bu desteğin her geçen gün artarak devam ettiğini belirten Hüseyin Nizamoğlu; “Sevgili hemşehrilerim; hepinizin bildiği gibi 19 Şubat 2024 tarihinde Menteşe Belediye Başkanı adaylığımı açıkladım. Henüz aradan geçen bir ay gibi zaman zarfında sizlerin ve ekibimin desteğiyle kısa zamanda çok uzun ve başarılı bir yol kat ettik.

Bu seçim, bir parti yarışı değil; halka hak ettiği değeri verme ve memleketine hizmet yarışıdır.

Hepinizin bildiği gibi, benim tüm ailem 6-7 kuşak öncesine kadar Muğla-Menteşe’de yaşadı ve yaşamaya devam ediyor.” dedi.

“ADAYLIĞIMA HALKIMIZ KARAR VERDİ”

Belediye Başkan Adaylığı için atamasının Menteşe halkı tarafından yapıldığını ifade eden Hüseyin Nizamoğlu; “Benim Belediye Başkanlık adaylığı atamam, Ankara’dan bir kaç kişinin verdiği kararla olmadı.

Benim adaylığıma halkımız karar verdi, beni halkımız atadı. Onlar istediği için aday oldum.

Ben atanmak için hiçbir partinin genel merkezinde nöbet tutmadım ve aday olabilmek için hiç kimseye herhangi bir vaatte bulunmadım.

Ben sadece halkıma hizmet etmek için vaatte bulundum ve bulunuyorum. Güzel Menteşe’mize, Belediye Başkanı adayı olmamdaki tek amaç, tüm hemşehrilerime sosyal belediyecilik anlayışı içerisinde hizmet etmektir.” diye konuştu.

“KENDİ ANKETLERİNDE BİLE İLK SIRADAYIM”

İlk günden itibaren kendisine gösterilen yoğun destek ve ilgiden dolayı herkese teşekkür eden Nizamoğlu; “Sizlerden siyasi menfaatlerim uğruna değil, sadece ve sadece sizlere hizmet etmek için oylarınızı istiyorum. Bu samimiyetim karşılığında bana vermiş olduğunuz destekler neticesinde diğer siyasi partilerin kendi yaptırdıkları anketlerde dahi ilk sırada çıkıyorum.

“HALKIMIZ DOĞRU VE İYİ DEĞİŞİM İSTİYOR”

Evladınız, kardeşiniz ve bir hemşehriniz olarak halkımız Hüseyin Nizamoğlu demiştir. Halkımız kararını verdi. Çünkü halkımız artık hizmet ve değişim istediğini ortaya koyuyor.Halkımız doğru ve iyi değişim istiyor. Bu kararınızdan ve cesaretinizden dolayı sizlere sonsuz teşekkürlerimi bir borç bilirim.

“MUĞLA İLE İLGİSİ OLMAYANLARDAN BİLE DESTEK İSTİYORLAR!”

Diğer siyasi parti adayları kaybedeceklerini anlayınca, gerek genel merkezlerinden, gerek milletvekillerinden, hatta ve hatta Muğla ile hiç alakası olmayan diğer Büyükşehir Belediyeleri’nden dahi destek istemişler ve onlar da bu destekleri gerek Muğla‘ya gelerek, gerek sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamalar ile sağlamaya çalışmışlardır.

Ama memleketimin insanı kendi evladı ve kardeşi olan Hüseyin Nizamoğlu’nu desteklemekten asla vazgeçmemiştir ve vazgeçmeyecektir” dedi.

“ALGI OYUNLARI BAŞLADI”

Siyasi kulislerde ve kamuoyunda algı oyunlarının başladığına dikkat çeken Nizamoğlu açıklamasına şöyle devam etti;

“Her zaman olduğu gibi bu süreçte siyasi rekabete yakışmayan bazı söylemler ve algı oyunları ile karşımıza çıkmaya başladılar.

Bazıları, “Eğer oylarınızı CHP’ye vermezseniz Ak Parti aradan sıyrılıyor” derken, diğer kısım da; “Hüseyin Nizamoğlu CHP’nin oyunu düşürdü, Ak Parti’nin adayı önde onu destekleyin” diyeceklerdir. Ama halkımız bu algı oyunlarına eskiden olduğu gibi artık itibar etmeyecektir.

“BU BİR HALK HAREKETİDİR”

Ben yaratılmaya çalışılan algılar gibi oyları bölmüyorum. Aksine ben; Kent merkezinden kırsala, işçisinden memuruna, emeklisinden öğrencisine, esnafından çiftçisine, yaşlısından gencine toplumun her kesiminden oy alıyorum ve kazanıyorum.

Ben ötekileştirmiyor, birleştiriyorum. Halkımız Hüseyin Nizamoğlu demiştir. Halkımız kararını verdi. Çünkü halkımız artık hizmet ve değişim istediğini ortaya koyuyor.Bu bir halk hareketidir. Seçimi, algı oyunları değil, halk hareketi kazanıyor.”

“HALKIMIZ HİZMET EDECEK EVLADINA, KARDEŞİNE SAHİP ÇIKMAKTADIR”

Bu seçimin bir parti yarışı değil, halka hak ettiği değeri verme ve hizmet yarışı olduğunu belirten Nizamoğlu açıklamasını şöyle sürdürdü;

“Yıllarca bu oyunlar sayesinde bir şekilde gerçek belediyecilik anlayışı içerisinde hizmet alamıyoruz.

Sevgili hemşehrilerim, bu söylemler asla ve asla gerçeği yansıtmıyor. Tam aksine halkımız, sosyal belediyecilik anlayışı ile Menteşe’mize hizmet edecek bir evladı, kardeşi olan Hüseyin Nizamoğlu’na sahip çıkmaktadır.

Güzel Menteşe’mizde, yıllarca Cumhuriyet’imizin ve Büyük Önder Atatürk kullanılarak yerel seçimler kazanılmış olsa dahi, yönetim şekline baktığımız zaman aslında Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ve Cumhuriyet’imizi sadece oy alabilmek için kullanıldığını göstermektedir.”

“MENTEŞE’MİZİN KAYBEDECEK 5 YILI DAHA YOKTUR”

Menteşe’nin kaybedecek bir 5 yılı daha olmadığını vurgulayan Nizamoğlu şunları ekledi: “Halktan uzak, halkın içerisinde bulunmayan, halka hizmet anlayışı içerisinde olmayan hiçbir yönetim biçimi, adı hangi parti olursa olsun Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve Cumhuriyet’imizin değerlerinin arkasına sığınamayacaktır.

Hemşehrilerim ile yaptığım toplantılarda dile getirdiğim gibi artık Menteşe’mizin kaybedecek 5 yılı daha yoktur. Sevdalısı olduğum memleketime hizmet edebilmek için önüme gelecek her türlü zorluklarla sonuna kadar mücadele edeceğime ve memleketim Menteşe‘ye yakışır bir sosyal belediyecilik anlayışı ile halkıma hizmet edeceğime kendim ve ekip arkadaşlarım adına sizlere söz veriyorum.

“HALK HAREKETİ KAZANIYOR”

Şunu bilmenizi isterim ki; Menteşe değişime hazır, Menteşe gerçek, şeffaf belediyecilik anlayışına hazır ve halk hareketi kazanıyor.

1 Nisan sabahı Menteşe’mize yeni bir güneş doğacak. Yürek yüreğe, omuz omuza halkımızın zaferimizi kutlayacağız. Şimdiden bana verdiğiniz ve vereceğiniz destekten dolayı sonsuz teşekkürlerimi bir borç bilir, hepinize saygılarımı sunarım.”