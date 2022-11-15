Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkanı Hüseyin Baş, Altılı Masa'nın toplantısı ardından sosyal medya hesabından açıklamada bulunduANKARA (İGFA) - Altılı Masa’nın dün DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan’ın ev sahipliğinde yapılan sekizinci toplantısında Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkanı Hüseyin Baş’ın ittifaka katılma talebi görüşüldü.

Görüşme sonrası yapılan ortak açıklamada, "Altı siyasi parti olarak bu çalışmalarda büyük bir mesafe kaydettik ve bundan sonraki süreçte de Altılı Masa zemininde en kısa zamanda bu çalışmaları tamamlamaya odaklandık" ifadeleri kullanıldı.

Alınan kararın ardından sosyal medya hesabı üzerinden paylaşımda bulunan Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkanı Hüseyin Baş, "Gençleri iyi tanıyın, kafalarına bir şey koyduklarında yaparlar; biz yine de iktidarın seçimi kazanamaması için elimizden geleni yapacağız" ifadelerini kullandı.

Baş, paylaşımını, "6’lı masaya ilişkin açıklama, kamuoyuna saygıyla…" başlığıyla duyurdu.