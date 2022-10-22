Hulusi Akar'dan Edirne çıkarması
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar “2023’e Doğru Şehir Buluşmaları” programına katılmak için geldiği Edirne’de CHP’den ayrılıp AK Parti’ye geçen Erkan Keser, ve Soner Duyuk’a üye olan Hayrullah Hüdaverdi, Avarız Köyü Muhtarı Ender Sar’a rozet taktı.Erdoğan DEMİR/Keşan Postası (EDİRNE İGFA)
AK Parti Edirne İl Teşkilatı yeni isimlerle teşkilatını güçlendiriyor. Teşkilata 4 yeni isim daha eklendi. CHP’nin birçok farklı kademesinde görev alan 2 isim AK Parti’ye geçti.
Memur Emeklisi Hayrullah Hüdaverdi, Avarız Köyü Muhtarı Ender Sar, Uzunköprü CHP Gençlik Kollarında görev alan Soner Duyuk, ve CHP’den Erkan Keser, AK Parti’ye geçti.
AK Parti’ye geçen ve üye olan isimlere rozetlerini “2023’e Doğru Şehir Buluşmaları” programına katılmak için Edirne’ye gelen Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar taktı.
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