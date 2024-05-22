HÜDA PAR Genel Başkan Yardımcısı'ndan uyuşturucuyla mücadele mesajı

HÜDA PAR Genel Başkan Yardımcısı Yunus Emiroğlu, Bingöl'deki esnaf ve sivil toplum kuruluşlarını (STK) ziyaret etti. Emiroğlu, bu ziyaretlerde yaptığı açıklamalarda, özellikle gençlerin geleceğini tehdit eden uyuşturucu ve madde bağımlılığıyla ilgili ciddi sorunların dikkat çektiğini belirtti.Bingöl Güncel TV / BİNGÖL (İGFA) - 31 Mart yerel seçimlerinde Bingöl’de aday olan Yunus Emiroğlu, HÜDA PAR Bingöl İl Başkanı Refik Alpaya ve parti teşkilatıyla birlikte Bingöl’de çeşitli ziyaretlerde bulundu.

Esnaf ziyareti sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Emiroğlu, “Biz HÜDA PAR olarak seçimden seçime değil, senenin bütün zamanlarında halkımızla beraberiz. Hem Bingöl’ümüzün sorunları hem de memleketimizin genel problemleriyle yılın 365 günü ilgilenmeye devam ediyoruz,” dedi.

Emiroğlu, Bingöl’ün maddi ve manevi temel sorunları olduğunu ve bu sorunlarla ilgili neler yapılabileceğini parti teşkilatıyla istişare ettiklerini belirtti. “Bingöl’deyiz, hemşerilerimizle bir araya geliyoruz. Seçim sürecinde de hep şunu söyledik: Biz HÜDA PAR olarak seçimden seçime değil, senenin bütün zamanlarında halkımızla beraberiz. Ve bu sözümüzün arkasındayız,” ifadelerini kullandı.

Emiroğlu, son dönemde Bingöl’de yaşanan olumsuz hadiseler ve asayiş sorunlarına dikkat çekti. “Son dönemlerde Bingöl’ümüzde, hatta bazı ilçelerimizde kırsal bölgelerimizde hoş olmayan olaylar yaşanmaktadır. Özellikle gençlerimizin geleceğini tehdit eden uyuşturucu ve madde bağımlılığıyla ilgili ciddi sorunlar dikkatimizi çekiyor. Bu şehirde huzurun sağlanması için hepimizin üzerimize düşen vazifeyi en iyi şekilde yapması gerekir,” dedi.

Emiroğlu, vatandaşlara ve yetkililere çağrıda bulunarak, “Bu şehir hepimizindir. Lütfen birbirimizi anlayışla karşılayalım ve sorunlarımıza oturarak, konuşarak çözüm bulmaya gayret edelim. Bir anlık öfkeyle birçok olumsuz hadise meydana gelebiliyor. Herkesi daha hassas ve duyarlı olmaya davet ediyoruz,” ifadelerini kullandı.