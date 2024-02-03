Hikmet Yalım Halıcı: "Tehdit ve baskı ile ekonomi yönetilemez"

CHP Isparta Milletvekili Hikmet Yalım Halıcı, Türkiye’de milyonlarca çalışanın aldığı ortalama ücret haline dönüşen asgari ücretin Avrupa’da en düşük 5’inci ücret olduğuna işaret ederek, “Oda başkanlarına tehdit ve baskı ile ekonomi yönetilemez” dedi.ISPARTA (İGFA) - Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Isparta Milletvekili Hikmet Yalım Halıcı, enflasyon karşısında maaşların eridiğine dikkat çekti. Asgari ücret ve emekli maaşlarında yapılan artışların daha vatandaşın cebine girmeden enflasyon karşısında eriğini ifade eden Halıcı, “Türkiye’de asgari ücret milyonlarca çalışanın aldığı ortalama ücret haline dönüştü. Büyük müjde gibi sunulan 17 bin 2 TL’lik asgari ücret Avrupa’da en düşük 5’inci ücret oldu. Emekli vatandaşımız açlık sınırının altında yaşamaya zorlanıyor” ifadelerini kullandı.

RAF FİYATLARINI NASIL KONTROL ALTINA ALACAKSINIZ? Ankara’dan Valilik onayı ile10 liralık fiyatı 15 liraya çıkarılan simitte zam seçim sonrasına bırakılmak üzere geri çekildiğini anımsatan Halıcı, “Ankara Pideciler ve Simitçiler Odası Başkanı Savaş Delibaş, Ticaret Bakanlığı’nın talimatı ile zammı geri aldıklarını açıkladı. Bakanlığa çağrıldıklarını, 31 Mart 2024'te yapılacak yerel seçimlerden sonra kentte simite zam yapılacağını söyledi. Ekonomiyi yönetmeye gücü yetmeyen iktidar, oda başkanlarına baskı yaparak fiyatları sabitlemeye çalışıyor. Peki, pazarda, markette raf fiyatlarını nasıl kontrol altına alacaksınız? Oda başkanlarına tehdit ve baskı ile ekonomi yönetilemez. 31 Mart seçimleri, iktidara ders vermek için vatandaşımızın önünde büyük bir fırsat ve bu fırsatı değerlendireceklerine inanıyorum” dedi.