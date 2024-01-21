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Herkesin gönlüne girip hep beraber yeni Kahramanmaraş'ı inşa edeceğiz

SİYASET 21.01.2024, 16:08
Herkesin gönlüne girip hep beraber yeni Kahramanmaraş'ı inşa edeceğiz

Cumhur İttifakı Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkan adayı Fırat Görgel, Şehirde görev yapan Basın Mensupları ile istişare toplantısında bir araya geldi.

Tural ŞAHBAZLI (Kahramanmaraş İGFA)-  Şairler Tepesi'nde gerçekleşen Basın toplantısına TBMM Tarım Orman ve Köy işleri Komisyon Başkanı ve Kahramanmaraş Milletvekili Prof. Dr. Vahit Kirişçi, AK Parti Milletvekilleri Ömer Oruç Bilal Debgici, Mehmet Şahin, Mevklüt Kurt, Tuba Köksal, Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör ve AK Parti İl Başkan Vekili Cüneyt Doğan, Parti Teşkilatı ve şehirde görev yapan Basın mensupları katıldı. 

Toplantıda konuşan Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Av. Fırat Görgel, “Kahramanmaraş’ı yeniden değil, yeni Kahramanmaraş’ı oluşturabilmek için inşallah hep beraber çalışacağız. Allah nasip ederse bu kutlu görevin her saniyesini değerlendirebilmek için gayret edeceğiz” dedi. 

Cumhur İttifakı Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Av. Fırat Görgel konuşmasında gazetecilere teşekkür ederek, şunları ifade etti: “Öncelikle il başkanlığımıza sizlerle beraber basınımızla beraber bu güzel toplantıyı tertip ettiği için çok teşekkür ediyorum. Gerçekten siyasete ilk girdiğim iki bin beş, iki bin altı yılından itibaren gençlik kolları yönetim kuruluyla başlayan, sonrasında gençlik kolları başkanlığı, il başkan yardımcılığı, ilçe başkanlığı, il başkanlığı ve şu anda büyükşehir belediye başkan adaylığıyla ilerleyen süreçte sizlerle çeşitli zamanlarda beraber olduk. Her biri birbirinden değerli, her biri birbirinden kıymetli anılarımız olmuştur. O yüzden bu süreçte üzerinde emeğiniz var. Öncelikle hakkınızı helal ediniz. İnşallah çıkmış olduğumuz bu yolda da birlikte beraber çalışma, beraber şehrimize hizmet etme fırsatını hep beraber elde ederiz. Bugüne kadar yapmış olduğunuz, bize göstermiş olduğunuz desteklerden dolayı hepinizden Allah razı olsun."

“HİZMETLERİMİZİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞIMIZLA SÜRDÜRMEK İSTİYORUZ”

Partinin kurulduğu gönden bu yana her kademede görev aldığını ve önümüzdeki dönemde Büyükşehir Belediye Başkanlığı için sahaya çıkacağını ve bütün gönüllere girmeye çalışacağını dile getiren Av. Fırat Görgel sözlerini şöyle sürdürdü; Tabii 18 Ocak'la beraber biz de farklı bir süreç içerisindeyiz. Allah'a şükürler olsun, yıllarca partimize çeşitli partimizin çeşitli kademelerinde şehrimize hizmet etme fırsatı bulduk. Bundan dolayı liderimiz sayın Recep Tayyip Erdoğan'a ve bugüne kadarki tüm bakanlarımıza, genel başkan yardımcılarımıza, milletvekillerimize, yol arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Gerçekten partimizde her biri birbirinden kıymetli birçok dava arkadaşımızla beraber şehrimize hizmet ettik. Bugün tabii çok daha farklı bir heyecan içerisindeyiz. On sekiz Ocak'ta Allah'a şükürler olsun. ismimizin Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olarak Cumhur İttifakından açıklanmasıyla beraber bizler için de sorumluluğumuz bir nebze daha artmış oldu. Öncelikle şunu belirtmek isterim. Kahramanmaraş'ta partimizde şu anda çok ciddi manada bir birlik, beraberlik, bir huzur ortamı var. Bundan dolayı sayın milletvekillerimize ve şu anda görev yapan tüm teşkilat mensubu kardeşlerime, belediye başkanlarımıza ilçe başkanlarımıza öncelikle teşekkürlerimi sunuyorum."

Damat varken düğünde damadın yakınlarının az konuşması, öz konuşması olması gerekendir diyerek konuşmalarına başlayan TBMM Tarım Orman ve Köy İşleri Komisyon Başkanı ve Kahramanmaraş Milletvekili Prof. Dr. Vahit Kirişçi, “Şu anda adayımız olan Fırat Görgel, inşallah 31 Mart günü akşam sandıklar açıldığında Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanımız olacak. Gerek sayın Cumhurbaşkanımızın gerekse de başta Sayın Dr Devlet Bahçeli olmak üzere Cumhur İttifakı'nın bütün bileşenlerine Fırat kardeşimiz, başkan adayımız konusundaki iradeleri nedeniyle bir kere de ben bütün buradaki arkadaşlarım adına şükranlarımı sunuyorum" dedi.

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