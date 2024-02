“Her hemşehrimizin düşüncesi bizim için önemli”

Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, belediye hizmetlerini yerinde takip ve vatandaşlarla sohbet etmek için dış mahalleleri ziyaret etmeye devam ediyor.KONYA (İGFA) - Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, ilçede hizmet kalitesini artırmak ve istişareleri sürdürmek için dış mahalle ziyaretlerini sürdürüyor. Başkan Ahmet Pekyatırmacı, Sarıcalar, Karaömerler, Eğribayat, Kervan, Kızılcakuyu, Yazıbelen, Güvenç, Çaldere ve Kaleköy mahallelerinde vatandaşlarla bir araya geldi. Mahalle sakinlerinin taleplerini dinleyen Başkan Pekyatırmacı, kazandırılabilecek yeni hizmetler konusunda da görüş alışverişinde bulundu.

BAŞKAN PEKYATIRMACI: “SELÇUKLUMUZUN HER KÖŞESİNE AŞIĞIZ”

Selçuklu Belediyesi olarak ilçenin her köşesine en iyi hizmeti götürme anlayışı ile çalıştıklarını belirten Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı,“İlçemizin merkez mahallerinde olduğu gibi dış mahallerimizde de hemşehrilerimizle bir araya geliyoruz. Bu yaptığımız ziyaretlerimizle mahalle sakinlerimizin taleplerini dinliyor, yapılacak çalışmalar hakkında da bilgiler veriyoruz. Ortak akılla yapılan işler hizmet kalitemizi artırıyoruz. Her bir hemşehrimizin düşüncesi bizim için çok önemli. Selçuklumuzun her köşesine aşığız. Selçuklumuzun gelişmesini kendimize önemli bir görev olarak görüyoruz. Bu kapsamda dış mahallerimizi sıcak asfaltla buluşturarak ulaşım konforunu arttırdık. Yine dış mahallerimizde sosyal yaşamın yanı sıra tarım, hayvancılık ve arıcılık gibi birçok alanda hemşehrilerimize destek oluyoruz. Dış mahallerimizde hedefimiz göçün önüne geçerek kırsal kalkınmayı arttırmak. Bu manada yerel yönetimler olarak üzerimizdeki sorumlulukla hareket ediyoruz. İnşallah dış mahalle ziyaretlerimizi sürdürerek Selçuklu’ya en iyi hizmeti vermeye devam edeceğiz” dedi.