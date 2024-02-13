Helvacıoğlu sosyal medyasından duyurdu “Cumhur İttifakı devam”

MHP Genel Merkezi tarafından Keşan Belediye Başkan Adayı olarak açıklanan Serdar Duman’ın seçim çalışmalarına ziyaretlerle başlamasının ardından Mustafa Helvacıoğlu dün sosyal medyasında yaptığı bir paylaşımda Cumhur İttifakı’nın sağlandığını açıkladı.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Helvacıoğlu’nun konuyla ilgili paylaşımı şöyle: “AK Parti (Adalet Kalkınma Partisi) ile MHP (Milliyetçi Hareket Partisi) arasında, Keşan’da ittifak sağlandı. Keşan’da, 31 Mart Yerel Seçimleri’ne Cumhur İttifakı adı altında girecek olan AK Parti ve MHP’nin Keşan Belediye Başkan Adayı Mustafa Helvacıoğlu olacak.

Sosyal medya üzerinde paylaşımda bulunan Mustafa Helvacıoğlu, “Bir kere yaptık, bir daha yapacağız evelallah! Cumhur İttifakı ortaklığımız ile Keşan’ımızda hizmet durmayacak, hız kesmeyecek. Milliyetçi Hareket Parti’mizle gönül bağlarımızı tazeledik. 31 Mart Yerel Seçimlerinde de omuz omuza aynı dava uğruna çalışmaya devam ediyoruz. Hayırlı uğurlu olsun.”

Konuyla ilgili olarak AK Parti ve MHP İlçe başkanlıklarının konuyla ilgili açıklama yapmaları bekleniyor.

Bilindiği gibi MHP’de Serdar Duman MHP Genel Merkezi tarafından MHP Keşan Belediye Başkan Adayı olarak kamuoyuna açıklanmış ve Duman’da belediye başlan adayı olarak çalışmalarına başlamış ve ziyaretler gerçekleştirmişti.