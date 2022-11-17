HDP'li Güzel'in vekilliği düşürüldü

TBMM Anayasa ve Adalet Komisyonlarının üyelerinden kurulu Karma Komisyon, HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel'in "devamsızlık" nedeniyle milletvekilliğinin düşürülmesine ilişkin Hazırlık Komisyonu raporunu kabul ederek, Genel Kurul'a sevk edilmesini kararlaştırdı.ANKARA (İGFA) - Karma Komisyon, AK Parti Tokat Milletvekili Yusuf Beyazıt başkanlığında, Güzel'in devamsızlık dosyasına ilişkin Hazırlık Komisyonu raporunu görüşmek üzere toplandı.

Komisyonda yapılan konuşmaların ardından, basın mensupları ve komisyon üyesi olmayan milletvekilleri salondan çıkarılarak, oylamaya geçildi.

Oylama sonucu, Güzel'in "devamsızlık nedeniyle" milletvekilliğinin düşürülmesine oy çokluğuyla karar verildi.

Karma Komisyon, hazırlayacağı raporu Genel Kurul'a sunacak ve nihai karar verileceği bildirildi.