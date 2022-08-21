Hatay'dan iktidarla sert 'Savaş'!

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Lütfü Savaş, katıldığı bir televizyon programında hükümetin Suriye politikasından iktidar partisinin Hatay temsilcilerinin Büyükşehir Belediyesi hizmetlerine ket vurmasına kadar birçok başlıkta açıklamalarda bulundu.HATAY (İGFA) - İktidarın açıklamalarının artık halkta bir karşılığı olmadığını söyleyen Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, petrolün varili 137 dolarken 3 liraya mazot aldıklarını, varil 97 dolar oldu ancak mazotu 25 liraya aldıklarını söyledi.

"Toplum bu hale neden düştüğümüzü irdeliyor" diyen Başkan Savaş, "21 yıldır bizi aynı iktidar yönetiyor. Dış güçler değil. Alman ekonomisi dünyanın 4 büyük ekonomisi. Bu ülke bizi neden kıskansın. Alman hükümeti pandemi döneminde esnafa ve işçisine aylık 3 bin avro yardımda bulundu. Hükümet bize IBAN numarası verdi. Muhalefet olarak bizim bunları vatandaşlarımıza doğru anlatmamız lazım çünkü başka Türkiye yok” diyerek muhalefetin iktidara çok iyi hazırlandığını belirtti.

Savaş, konuşmasında ülkedeki ekonomik tabloyu gözler önüne serdi.

“EKONOMİK TABLO ÇOK KÖTÜ”

Verilere göre ekonomik tablonun kötü olduğunu söyleyen Savaş, “TÜİK’e göre 3 milyon 541 bin işsiz var. Ancak bunu analiz ettiğinizde 7 milyon 613 bin kişinin işsiz olduğu ortaya çıkıyor. Her 4-5 geçten biri ailesinin yanında iş arıyor. Son 3 ayda 6 Mayıs-5 Ağustos tarihleri arasında vatandaşların bankalara olan borcunda 157 milyar liralık artış var. Türkiye bütçesinin neredeyse 5’te biri. Bankaların takibe aldığı krediler 163 milyar oldu. Vatandaşların konur, taşıt, ihtiyaç kredileri ve kredi kartları borcu 5 Ağustos itibariyle 1 milyon 271 milyar lira oldu. Döviz kuru yılbaşından bu yana yüzde 72 arttı. İcra iflasa 5 milyon 523 bin yeni dosya gelmiş. Geçen seneye göre yüzde 25 artmış. Türkiye’nin cari açığı haziran ayı itibariyle 3 buçuk milyar dolar” dedi.

Konut fiyatlarının 1 yılda yüzde 145,5 arttığına dikkati çeken Savaş, "Enflasyonun nerdeyse iki katı. 100 metrekarelik bir ev ortalama 1 milyon 200 bin lira civarında. İnşaat malzemeleri yüzde 100’e yakın artmış. Sadece ekonomi değil eğitim, hukuk sistemleri çok kötü durumda. Tablonun düzelmesi için kısa, orta ve uzun vadeli projeler gerekli. Her alanda plan program yapılmalı. Liyakat sistemi esas olmalı. Kurumlar arası iletişim güçlenmeli ve diyalog oluşmalı. Muhalefet bu tabloyu düzeltmeye hazır" diye konuştu.

Bu arada Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, programın ilerleyen dakikalarında Tosyalı ailesine kararnameler ile ve bakanlıklar tarafından büyük imtiyazlar verildiğini ifade etti.

SAVAŞ’TAN SAMİMİYET AÇIKLAMASI

Lütfü Savaş, iktidarın Hatay’daki milletvekillerine ve il başkanına seslendi.

Şehrin 2020 yılında 12 milyar lira verdi ödemesine rağmen 2021’de 549 milyon liralık yatırım aldığını belirten Savaş, “25 milyar lira vergi öderken bu sene 670 milyon liralık ödenek ayrıldı. Kişi başı gelirimiz 7 bin 202 dolardan 5 bin dolara düştü. İktidarın buradaki temsilcileri samimi olsa 25 milyar vergi vermişiz 670 milyon hizmet ayırmışsınız diye itiraz ederdi. Siz başka şehrin vekili misiniz? Siz bunu nasıl hak görüp izah ediyorsunuz? İnsanlar sizden bunun cevabını bekliyor” ifadelerini kullandı.

Savaş, son iki meclis toplantısına gündeme gelen, Turunçlu Arıtma Tesisi ile Hassa İçme Suyu ve Kanalizasyon şebekelerinde kullanılacak JIKA kredisine de açıklık getirdi.

Savaş konuşmasının sonunda iktidarın EXPO 2021 Hatay’a destek vermediğini bir kez daha yineledi.

SAVAŞ’TAN SEZAR’IN HAKKI SEZAR’A

Savaş son olarak Hatay Deniz Otobüsü seferlerine de iktidarın direndiğini belirterek “Sayın Valimiz yer tahsisi ve milletvekili Abulkadir Özel Bey de izinler konusunda bize destek oldu. Kendilerine bir kez daha teşekkür ederim. Ama diğerleri bu projeye direndi. Hatay, Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki kalesi ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ülkemize son emanetidir. Onun için HADO’nun Akdeniz sularında bayrağımızı dalgalandırması çok mühimdir. 3 ayda 13 benden fazla yolcu taşındı KKTC’ye” dedi.