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Hatay'da İYİ Partili adaydan sıra dışı rica!

SİYASET 07.03.2024, 15:30
Hatay'da İYİ Partili adaydan sıra dışı rica!

Hatay Akademik Meslek Odaları Koordinasyon Kurulu (HAMOK) bileşenlerinin temsilcileriyle buluşan İYİ Parti Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Nusret Cömert, meslek odaları başkanlarının kendisi hakkında çok olumlu kanaatlerini belirtmesi üzerine sıra dışı ricada bulundu.HATAY (İGFA) - İYİ Parti Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Nusret Cömert, Hatay Akademik Meslek Odaları Koordinasyon Kurulu (HAMOK) “Hatay Yeniden” vizyonunu anlattı.

Samimi sohbet havasında geçen görüşmede meslek odaları başkanlarının kendisi hakkında çok olumlu kanaatlerini belirtmesi üzerine Nusret Cömert, “Sizden ricada bulunuyorum; kendi aranızda, sosyal medya gruplarınızda, telefonda konuşurken dedikodumu yapın. Siz bir hafta pozitif dedikodumu yaparsanız, beni çekiştirirseniz, seçimi alırım.” dedi.

Hatay’ın en önemli sivil toplum kuruluşları arasında ön sıralarda bulunan HAMOK’un misafiri olmaktan büyük mutluluk ve memnuniyet duyduğunu belirten Cömert, özgeçmişini, iş insanı tarafını, uluslararası görevlerini ve aday olma sürecini anlattı. Depremde yıkılan Hatay’ın yeniden ayağa kalkması için seferberlik anlayışıyla sorumluluk üstlendiğini ve hizmete talip olduğunu belirten Cömert, hemşehrilerinden yetkiyi aldığında tarihi ve kültürel dokuyu koruyarak, modern, müreffeh, uygar ve yaşanabilir bir şehir inşa edeceğini vurguladı.
Nusret Cömert, Hatay’ın yeniden inşası için yerel, ulusal ve uluslararası kaynakları değerlendiren, birleştirici ve kaynaştırıcı bir anlayış temelinde oluşturduğu “Hatay Yeniden” vizyonunu detaylandırarak anlattı.

“UYUDUĞUMUZ BİR HATAY DEĞİL, YAŞADIĞIMIZ BİR HATAY İSTİYORUZ”

Daha sonra meslek odalarının temsilcileri, Hatay’ın yeniden inşası için fikir ve düşüncelerini dile getirdi, çeşitli önerilerde bulundu.

Oda başkanları, Nusret Cömert’in “Hatay Yeniden” vizyonunun umut verici olduğunu belirterek, Hatay halkının en çok ihtiyaç duyduğu şeyin de umut olduğunu dile getirdi. Oda başkanları “Uyuduğumuz bir Hatay değil, yaşadığımız bir Hatay istiyoruz. Sandıkta kime oy vereceğimiz henüz belli değil, ama kime oy vermeyeceğimizi biliyoruz.” vurgusu yaptı. Vizyon ve liyakat sahibi bir belediye başkanı ile Hatay’ın ayağa kalkabileceğine dair yorumlar yapan HAMOK bileşenlerinin temsilcileri, Nusret Cömert’in Hatay için bir şans olduğunu dile getirerek “Ateşten bir gömlek giymeye talip oldunuz. Sizi kutluyoruz. Yolunuz açık olsun.” ifadeleriyle olumlu kanaatlerini dile getirdi.

“KENDİ ARANIZDA, SOSYAL MEDYADA, TELEFONDA KONUŞURKEN POZİTİF ANLAMDA DEDİKODUMU YAPIN”

Oda başkanlarına kendisi hakkındaki olumlu düşüncelerinden dolayı teşekkür eden Nusret Cömert, seçim kampanyasını dar bir zaman aralığında sürdürdüğünü, Hatay genelinde her seçmene ulaşmasının zor olacağını, bu süreçte türlü türlü engellemelerle karşılaştığını belirterek, “Ulaşabildiğim insanlara kendimi anlatınca, vizyonumu anlatınca kabul görüyorum. Ancak her yere yetişmem çok zor. Çünkü seçim kampanyamız çok dar bir zaman dilimine sıkıştı. Sizden ricam, kendi aranızda, sosyal medya gruplarınızda, telefonda konuşurken pozitif anlamda dedikodumu yapmanızdır. Beni bir hafta çekiştirirseniz, seçimi alırım.” diye konuştu.

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