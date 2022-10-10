Hatay'da CHP'liler Hassa'yı dinledi, notlar aldı

CHP Hatay İl Başkanı Dr. Hasan Ramiz Parlar, seçim çalışmaları kapsamında Hassa ilçesindeki vatandaşları ziyaret etti.HATAY (İGFA) - CHP Hatay İl Başkanı Dr. Hasan Ramiz Parlar, çiftçi, esnaf ve hane ziyaretlerine hız kesmeden devam ediyor.

Geçtigimiz gün Hassa İlçesine giderek bir dizi temas ve incelemelerde bulunan Başkan Parlar, vatandaşlarla ve muhtarlarla bir araya gelerek belediyenin çalışmaları ve ihtiyaçlar hakkında bilgi aldı. Ziyaretinin ardından açıklamada bulunan Başkan Parlar vatandaşlara ilgi ve alakalarından dolayı teşekkür etti.

Hassa ilçesinde pek çok güncel sorun olduğunun altını çizen Başkan Parlar, CHP'nin olduğu her yerde mutlaka çözüm olduğunu kaydetti.

Halkın sorun ve önerilerini dinleyerek notları aldıklarını belirten Parlar, "Hassa ilçemizin sorunu çok. Çiftçi ve esnaf birçok konudan muzdarip. Yetkililer sessiz. Fakat kimse umutsuz olmasın. CHP varsa çözüm de var. Bizler halkımıza hizmet etmek için buradayız ve çalışmalarımıza özveriyle devam edeceğiz. İktidar olduğumuzda bütün sorunları tek tek çözeceğiz" diye konuştu.