Hatay'da Başkan Savaş CHP'li aday adaylarıyla buluştu

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Lütfü Savaş, CHP Hatay İl Başkanlığı'nca 31 Mart 2024 Yerel Seçimlerinde İlçe belediye başkan aday adaylığı için başvuruda bulunan partililerle buluştu.HATAY (İGFA) - CHP Hatay Milletvekili Mehmet Güzelmansur partinin İl Başkanı Hakan Tiryaki ve yönetiminin yanı sıra belediye başkanları, ilçe örgütlerinin başkan ve yöneticilerinin de katıldığı toplantıda birlik ve beraberlik vurgusu yapıldı.

SAVAŞ’TAN AK PARTİLİ İLÇE BELEDİYELERİNE ELEŞTİRİ

İl genelinde HBB tarafından yürütülen çalışmaları anlatan Savaş, Hatay’ın vergi ödemede önde ama hizmet almada geride kalan bir il olduğunu, Cumhur ittifakının şehre genel bütçeden; fitre ve zekât gibi bir pay verdiğini söyledi.

Başkan Savaş, “Biz şehrimizde ne yaptıysak kendi belediyemiz ve CHP’li ilçe belediyelerimizin imkânlarıyla yaptık. 11 belediye Ak Partili belediye başkanları tarafından yönetiliyor. Bizim dışımızda altyapı çalışmaları yapan kim var? Yaz aylarında da tüm ilçelerimizde altyapı çalışmalarına devam edeceğiz. Türkiye’de en çok proje üreten belediye biziz. Uluslararası kurum ve kuruluşlardan alacağımız kredilerle de şehrimize yepyeni yatırımlar kazandıracağız.” dedi.

Yerel seçimler yaklaştıkça iktidarın bazı yerel temsilcileri tarafından “Büyükşehir belediyesini biz alırsak büyük işler yaparız” söylemine yönelik Savaş, bunu “Hataylıları oyalamak için kullanılan algıdan ibaret bir söylem” şeklinde değerlendirdi.

Hatay Büyükşehir Belediye Meclisi'nde Cumhur İttifakı'nın çoğunlukta olduğunu hatırlatan Savaş, 31 Mart yerel seçimleri ile birlikte HBB Meclisi çoğunluğunun da kazanılmasının önemine dikkat çekti.

“ANKETLERDE ÖNE ÇIKAN BAŞKA BİR ADAY OLSAYDI ŞÜPHESİZ ONU DESTEKLEYECEĞİMİ SÖYLEMİŞTİM”

Adaylık süreci ile ilgili bilgiler de paylaşan Savaş, Genel Başkan seçildikten sonra ilk resmi ziyaretini Hatay’a yapan ve Hatay’ı kendi şahsi meselesi olarak da niteleyen CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e teşekkürlerini iletmek ve Özel’in genel başkanlığını tebrik etmek için bir defa Ankara’da ziyarette bulunduğunu anlattı.

“Anketlerde öne çıkan bir aday olursa şüphesiz, var gücümle onu destekleyeceğimi bildirmiştim” diyen Savaş, sonuçta kendisinin aday gösterildiğini, bundan sonra da hep birlikte Atatürk felsefesi çerçevesinde, bilimin ışığında çalışmaya devam edeceklerini vurguladı.