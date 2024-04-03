Hatay'da Başkan Savaş'a Payas örgütünden destek

Hatay'da CHP Payas İlçe Başkanı Erdinç Keskin, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş ile birlikte, 31 Mart yerel seçim sonuçlarına resmi olarak itiraz ettiklerini belirterek, Hatay halkının iradesine sonuna kadar sahip çıkacaklarını vurguladı.HATAY (İGFA) -Hatay halkının iradesine sahip çıkacaklarını ifade eden CHP Payas İlçe Başkanı Erdinç Keskin, depremde kayıplar yaşayan ve büyük yaralar alan Hatay halkının tüm zorluklara rağmen sandığa giderek tercihini ortaya koyduğunu belirterek, "Biz CHP olarak, bu iradeye saygı göstermek ve korumak adına elimizden geleni yapacağız" dedi.

Hatay'ın demokratik iradesini hiçbir gücün teslim alamayacağını vurgulayan Keskin, seçim sürecinde tespit edilen hatalara ilişkin tüm yasal hakların kullanılacağını ve gerekli tüm itirazların yapıldığını açıkladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçim öncesi Hatay'da yaptığı, hizmete oy şartı koyan açıklamalarının sandıklara tepki olarak yansıdığını söyleyen Keskin, "Hatay halkı, yaralarını sarmakla meşgulken bir yandan da oylarının çalınmasına asla izin vermeyecek. Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel ve parti kadromuz ile sürecin sonuna kadar takipçisi olacağız. Kimse Hataylıların hakkını yedirme girişiminde bulunmasın. Biz, halkımızın yanında, haklı mücadelemizde kararlıyız" diye konuştu.