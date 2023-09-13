Hasanağalı çocukların okul talebi TBMM gündeminde

Bursa’da Mart 2023’te kapatılan Hasanağa İlk ve Ortaokulu’nun akıbetini CHP Bursa Milletvekili Hasan Öztürk, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’e sordu.BURSA (İGFA) - Bursa’nın okulsuz bırakılan öğrencileri Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’e soruldu.

CHP Bursa Milletvekili Hasan Öztürk, öğrencilerin yaklaşık 1 saat uzaklıktaki başka bir okula gönderildiğinin altını çizerek, bakanlığın bu konuda varsa çalışmalarına ilişkin yanıt verilmesini istedi.

Nilüfer ilçesine bağlı Hasanağa İlk ve Ortaokulu’nun 2023 Mart ayında ‘depreme dayanıklı olmadığı gerekçesiyle’ kapatıldığını anımsatan Milletvekili Öztürk, kapatılan okulun öğrencileri de yaklaşık 1 saat uzaklıkta bulunan Hasanağa Şehit Piyade Er Kadir Çavuşoğlu İlk ve Ortaokulu’na yönlendirildiğine dikkati çekerek, okul, aradan aylar geçmesine rağmen depreme dayanıklı bir hale getirilemezken velilerin ve öğrencilerin servis talebi de karşılanmadığını, velilerin de 7 Eylül 2023 tarihinde, servis talepleri hakkında İlçe Milli Eğitim Müdürü ile görüşmelerinde de sonuç alınamadığını kaydetti.

CHP Bursa Milletvekili Hasan Öztürk, verdiği soru önergesinde Bakan Tekin’e, eğitim öğretim hakkına sahip olan öğrencilerimizi mağdur eden bu meselede bürokrasinin yavaşlığının sebebi ile 7.09.2023 tarihinde İlçe Milli Eğitim Müdürü ile yapılan görüşmede velilerin servis taleplerini iletmesine rağmen, bu talep hakkında olumlu bir sonuç alınamamasının sebebini sordu. Öztürk, ayrıca, ulaşım desteği sağlanana kadar, bu durumun öğrenci ve veliler üzerindeki olumsuz etkilerini gidermek için alınan geçici tedbirlerin neler olduğunu da sordu.