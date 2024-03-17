Halit Şefikoğlu: Gürsu'da değişim kadınlarla başlayacak

Bursa Gürsu'da değişim kadınlarla başlıyor sloğanı ile projelerini açıklayan Gürsu Bağımsız Belediye Başkan adayı Halit Şefikoğlu, kadınların gücü ve değeriyle yükselen bir gelecek inşa etmek için birlikte hareket ettiklerini söyledi.BURSA (İGFA) - Bursa'nın Gürsu ilçesinde bağımsız ve hür olarak yola çıkan Gürsu Belediye Başkan adayı Halit Şefikoğlu, aile ile toplum arasındaki köprü görevi gören kadınların toplumsal statüsünü ve toplum içindeki yeri ile sosyo-ekonomik statüsünü güçlendirecek projelerinin hazır olduğunu söyledi.

Toplumun yapısını güçlendirmek ve Aile Birliği'ni daha çok şekillendirecek olan anneleri ve kadınları desteklediklerini belirten Gürsu'nun bağımsız adayı Halit Şefikoğlu, Gürsu'yu daha güzel bir yere taşımak adına "Hazırız, kararlıyız ve kadınlarla birlikte daha güçlüyüz" mesajını verdi.

Kadınların toplum içinde daha fazla yer almaları ve çocukları ile daha fazla zaman geçirmeleri için projelerini açıklayan Şefikoğlu, gönüllere girmek için aday olduğunu vurgulayarak, doğrudan iletişim kurmak ve sorunlara hızlı çözüm üretmek için halkla istişarelerini sürdürmeye devam edeceklerini söyledi.

MERKEZ MAHALLELERE HANIMLAR LOKALİ

Kadınlarımıza günlerinin yapılacağı, çay, kahve ve kafe hizmetlerinin ve temel ihtiyaçlarının karşılanacağı hanımlar lokali açacaklarını belirten Şefikoğlu, bünyesinde GÜSMEK kurslarının da olacağı Kadın Aile Gençlik Merkezi, yine ana arterlerde kadın tuvaleti ve bebek bakım merkezleri ile kadınların temel ihtiyaçlarının karşılamanın yanında bebeklerin bez değişimi ve süt ihtiyaçlarının da hijyenik ortamda karşılanacağını söyledi.

Eğitimler noktasında Dijital Okuryazarlık başlığı altında meslek elemanlarının almalarını planladıkları derslerle anne eğitimi ve aile içi iletişim eğitimlerinin de verileceğini belirten Şefikoğlu, kadınların çocuklarının okulla ilgili kayıt sürecinden başlayarak kuracakları İletişim Takip Sisteminin okullarla yapılacak iş birliği ile hayata geçirileceğini belirtti.

Kültürel gezilerle bağları daha da güçlendireceklerini ifade eden Halit Şefikoğlu, ayrıca 65 yaş ve üzerindeki kadınların da her daim yanlarında olacaklarını söyledi. Şefikoğlu, 'Hoşgeldin bebek paketi' projesi ile Nüfus Müdürlüğü ile yapılacak iş birliği ile bebeğin ihtiyacı olan bezinden zıbına, şampuandan ateş ölçere kadar 15 parçadan oluşan bebek çantasının adresine teslim edileceğini belirtti.