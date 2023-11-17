Halit Şefikoğlu 'Bereket Diyarı' Gürsu'dan yola çıktı

Bursa'da yerel seçimlerde Gürsu Belediye Başkanlığı için aday adaylığı dosyasını AK Parti Gürsu İlçe Başkanlığı'na sunan iş insanı tarım danışmanı Halit Şefikoğlu, 'bereket diyarı' olarak tanımladığı Gürsu'yu her yönüyle tarım merkezi haline getirmek istediğini söyledi.BURSA (İGFA) - 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak olan yerel seçimlerde Gürsu Belediye Başkanlığı'na talip olan Halit Şefikoğlu, aday adaylığı başvuru dosyasını AK Parti İlçe Başkanı Erkan Şekeroğlu'na sundu. Şefikoğlu'nun ilçe başkanlığındaki aday adaylığı açıklamasına önceki dönem Gürsu İlçe Başkanı Zekeriya Hacıoğlu ile partili yöneticiler de katıldı.

Bursa'da bir çok sivil toplum kuruluşlarının yanı sıra kurum ve kuruluşlarda 'gönül insanı' olarak görev yapan iş insanı Halit Şefikoğlu, 1988 yılında Gürsu Ağaköy Tarımsal Kalkınma Kooperatifi'nde başlayan iş hayatı süresince edindiği tüm eğitim, tecrübe ve birikimlerini teşkilat üyesi olduğu AK Parti'nin 'belediyecilik vizyonu' çerçevesinde ortaya koyduğu değerler ışığında yansıtabileceği Gürsu'dan aday adaylığını ilan ettiğini söyledi.

Türkiye'yi 'Adalet ve Kalkınma' perspektifinden yola çıkarak her alanda güçlü kılmayı hedefleyen AK Parti'nin, şehir, ilçe, belde ve köylerinde topyekün seferberliği sürdürdüğünü belirten Şefikoğlu, bugüne kadar yaptıklarının, yapacaklarının teminatı olduğunu belirtti. Halkın teveccühü ile Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın öncülüğünde bir yandan merkezi yönetim olarak güçlü ve huzurlu bir Türkiye inşaa ederken diğer yandan yerel yönetimler eli ile insanın yaşam kalitesini yükseltmek için çalışacaklarını ifade eden Şefikoğlu, "Bu istikamette bizlerde gerçekten faydalı olabileceğimize inandığımız 'Bereket Diyarı' Gürsu'muzda halkımıza hizmet edebileceğimiz inancını taşıyoruz. Dileğimiz AK Parti Gürsu Belediye Başkan aday adayı olarak milletimizin teveccühüne mazhar olmaktır. Nice Türkiye yüzyıllarına, bin yıllarına" dedi.