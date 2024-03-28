Hakan Karagöllü, Tokat sanayisinin sorunları yerinde dinledi

Tokat'ta İyi Parti'nin Belediye Başkan Adayı Hakan Karagöllü, seçim öncesinde sanayi esnaflarını ziyaret etti.Nurhan İÇMEZ - TOKAT HABER

TOKAT (İGFA) - İYİ Parti'nin Tokat Belediye Başkan adayı Hakan Karagöllü, 31 Mart 2024 yerel seçimlerinin arifesinde, sanayi sitesi esnaflarını ziyaret ederek, onların desteğini istedi. Bu ziyaretlerde esnafların dile getirdiği beklentileri ve sorunları dinleyen Karagöllü, seçilmesi halinde bu sorunlara birlikte çözüm bulunacağının altını çizdi.

ORTAK ÇALIŞMA KURULTAYLARI VAADİ Karagöllü, konuşmasında esnafın karşılaştığı sorunların farkında olduklarını ve seçilirlerse, tüm esnafları kapsayacak şekilde ortak çalışma kurultayları düzenleyeceklerini belirtti. Bu kurultayların amacı, herkesin söz sahibi olabileceği ve sorunların çözümüne katkıda bulunabileceği bir platform oluşturmak.

YENİ SANAYİ SİTESİ Sanayi sitesinin mevcut durumunun artık yetersiz kaldığını dile getiren Karagöllü, yeni sanayi sitesinin en kısa sürede hayata geçirilmesinin şart olduğunu vurguladı. Bu adımın, hem esnafın yaşadığı sorunlara kalıcı çözümler sunacağına hem de Tokat'ın ekonomik gelişimine katkı sağlayacağına inanılıyor.