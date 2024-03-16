Hakan Karagöllü'nden Tokat'ta esnaf ziyareti

İYİ Parti Tokat Belediye Başkan Adayı Hakan Karagöllü Tokat'ta esnaf ziyareti gerçekleştirdi.Nurhan İÇMEZ - TOKAT HABER

TOKAT (İGFA) - 31 Mart 2024 tarihinde gerçekleştirilecek Mahalli ve Yerel İdareler seçimleri öncesinde, İYİ Parti'nin Tokat Belediye Başkan Adayı Hakan Karagöllü, seçim kampanyası kapsamında esnaf ziyaretlerine ağırlık verdi. Karagöllü, bu ziyaretlerden birinde Tokat'taki galerici esnafı ile bir araya geldi.

ESNAFIN FAİZ KAYGISI

Galerici esnafıyla yapılan toplantıda, mevduat faizlerinin yüksekliğinden dolayı insanların ticaretten çok, paralarını faize yatırma eğiliminde oldukları vurgulandı. Esnaf, bu durumun araç satışlarını durma noktasına getirdiğini belirtti. Karagöllü, yaşanan bu durgunluğun, hükümetin uyguladığı ekonomik politikalar ve piyasadaki belirsizliklerden kaynaklandığını ifade ederek, İYİ Parti'nin ekonomiyi rahatlatacak politikaları uygulayacağını belirtti.

"DEĞİŞİM VE DÖNÜŞÜM İÇİN BİRLİKTE ÇALIŞALIM"

Karagöllü ve ekibi, esnafla yaptıkları görüşmelerde yerel yönetimlerin iyileştirilmesinin önemine değinerek, 31 Mart seçimlerinin ülkenin geleceği için kritik öneme sahip olduğunu vurguladı. Seçmenlere hitaben, "Değişimi ve dönüşümü birlikte başlatalım" çağrısında bulundu.