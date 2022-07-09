Hakan Çavuşoğlu, öğrencilerle bayramlaştı

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı, AK Parti Bursa Milletvekili Hakan Çavuşoğlu, üniversite öğrencileriyle bayramlaştı.

BURSA (İGFA) - TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı, AK Parti Bursa Milletvekili Hakan Çavuşoğlu, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, “Bu güzel bayram gününde ülkemizde eğitim gören konuk öğrenci kardeşlerimiz, öğretim görevlileri ve vakıf gönüllüleri ile Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi yerleşkesinde bir araya geldik. Bayramlaştık, hasbihâl ettik. Rabbim nice bayramlara ulaştırsın” ifadelerini kullandı.