Gürsu'da üreten kadınların sesi daha gür duyurulacak

Bursa'da iş hayatına Gürsu Ağaköy Tarımsal Kalkınma Kooperatifi'nde başlayan tarım danışmanı AK Parti Gürsu Belediye Başkan aday adayı Halit Şefikoğlu, Bursa ve Gürsu'nun üreten kadınlarıyla bir araya geldi.BURSA (İGFA) - Bursa Üreten Kadınlar Buluşması'nda el emeklerini sergileyen üretici kadınların stantlarını ziyaret eden Gürsu Belediye Başkan aday adayı Halit Şefikoğlu, Gürsu'nun kadın girişimcilerini ve kooperatiflerini destekleyerek, onlara daha fazla fırsat sunmak için var gücüyle çalışacaklarının sözünü verdi.

Kadınların üretkenliklerini, yaratıcılıklarını ve emeklerini sergiledikleri etkinliğin kendilerine hem gurur, hem de ilham kaynağı olduğunu belirten Şefikoğlu, hayatın her alanında kadınların daha fazla söz sahibi olmalarını ve ekonomik özgürlüklerini elde etmelerini desteklemenin AK Parti'nin öncelikli hedeflerinden biri olduğunu kaydetti.

Gürsu'da da iş başına geldikleri taktirde kadınların yeteneklerini ortaya çıkarmaları ve iş hayatında başarılı olmaları için gereken altyapıyı oluşturacaklarını ifade eden Şefikoğlu, "Gürsuluların güveni ve desteği ile kadınlarımızın sesini daha gür duyuracağız ve onlara daha fazla fırsatlar sunacağız. Kadınlarımızın bu konudaki eğitim ve gelişimlerine destek olacak tüm projelerimiz hazır. Hep birlikte daha güçlü ve kalkınmış bir Gürsu için çalışacağız" diye konuştu.