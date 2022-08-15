Gürcan Kılınç, “1 olduk 21 olduk”

AK Parti Keşan İlçe Başkanı Gürcan Kılınç, partisinin 21. Kuruluş yıldönümü ile ilgili yazılı bir açıklama yayınladı.Erdoğan DEMİR-Keşan Postası

EDİRNE (İGFA) - AK Parti Keşan İlçe Başkanı Gürcan Kılınç, partisinin 21. Kuruluş yıldönümü ile ilgili yazılı bir açıklama yayınladı.

Kılınç’ın açıklaması şöyle;

“14 Ağustos 2001’de ‘Aydınlığa Açık Karanlığa Kapalı’ sloganıyla çıktığımız yolda ‘Bir Olduk 21 Olduk’ şiarıyla 21 yıldır milletimizin emrindeyiz.

İlk sınavımızı 2002'de verdik. AK Parti’miz 2002’de 365 milletvekili çıkararak tek başına iktidara geldi. AK Parti, milletin iradesiyle, halkın oylarıyla başı dik şekilde yoluna devam ediyor. Milletinden aldığı büyük güçle her türlü vesayeti, kalkışmaları ve darbeleri bertaraf eden partimiz, 21 yılda milletin hizmetkârı olma anlayışı içerisinde çalışmalarını yürütüyor. Cumhurbaşkanımız, Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve onun yol arkadaşlarına teşekkür ediyoruz.

21 yıl içerisinde olduğu gibi bundan sonra da AK davanın AK kadroları olarak ilk günkü aşk ve heyecanla Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde yolumuzda emin adımlarla ilerleyeceğiz.

Tüm hemşerilerime saygılarımı sunuyor, hayırlı günler diliyorum.”