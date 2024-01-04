Gültekin Uysal, İpsala adayını tanıttı

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, İpsala’da başkan adayını tanıttı.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - DP Genel Başkanı Gültekin Uysal, ziyaretinde İpsalalı partililerle bir araya gelerek, İpsala Demokrat Parti Belediye Başkanı İbrahim Göksu’nun adaylığını ilan etti. Uysal, yaptığı konuşmada İpsala’da partilileri ile buluşmaktan mutluluk duyduğunu, partililerinin heyecanlarının kendisini çok mutlu ettiğini belirterek “İpsala'nın da daha gelişmesi ve kalkınması için çalışacağız. Yerel seçimlerde İpsala Belediyesi’ni kazanacağız” dedi.

Uysal, İpsala’da Demokrat Parti İl Başkanı Ayten Ercan ve Demokrat Parti İlçe Başkanı Nur Babacan esnafı ve vatandaşları ziyaret ederek, 31 Mart seçimleri için oy istedi.