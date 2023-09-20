Gültekin Uysal'dan Narlıdere'ye ziyaret

Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Gültekin Uysal, Narlıdere Belediye Başkanı Ali Engin’i beraberindeki heyetle birlikte makamında ziyaret ettiİZMİR (İGFA) - Bir dizi ziyaret için İzmir’e gelen Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Narlıdere Belediye Başkanı Ali Engin’i ziyaret etti. Başkanlık makamında gerçekleştirilen ziyarette, Demokrat Parti İzmir İl Başkanı Ozan Demirbaş, Genel İdare Kurulu Üyeleri Osman Varol ve İsmet Hocaoğlu’nun yanı sıra İl ve İlçe yöneticileri de hazır bulundu.

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal’a, Narlıdere’de gerçekleştirdikleri yatırım ve projeler hakkında bilgi veren Başkan Engin, “Sayın Gültekin Uysal’a Narlıdere’mizde hayata geçirdiğimiz Nar Çiçekleri Anaokullarımız, Çocuk Senfoni Orkestramız, Yukarıköy Projemiz, Pir Sultan Abdal Yaşam Vadimiz gibi hayata dokunun projelerimiz hakkında bilgi verdik. Nazik ziyaretleri ve hoşsohbetleri için Sayın Gültekin Uysal’a ve misafirlerimize teşekkür ediyorum” diye konuştu.