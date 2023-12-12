Gönül insanlığını Gürsu pazarına da yansıttı

Bursa’da AK Parti’den Gürsu ilçesi Belediye Başkan aday adayı olan iş insanı, tarım danışmanı Halit Şefikoğlu, çalışmalarında halk ile birebir kurduğu temaslarla ‘gönül adamı ve halk adamı’ kimliğini sahaya da yansıtıyor.BURSA (İGFA) - Seçim çalışmaları kapsamında Gürsu’da da gönüllere dokunan Halit Şefikoğlu, ilçedeki pazarcı esnafı ve vatandaşlarla kurduğu sıcak diyaloglar sırasında hedeflerini de paylaşma imkanı buldu.

Tarım danışmanı AK Parti Gürsu Belediye Başkan aday adayı Halit Şefikoğlu, Bursa’nın Gürsu ilçesi için belediye başkan aday adaylığı öncesinde kendisine “Neden Gürsu” sorusunu yönelttiğini ve “Bereket Diyarı” sloganı ile iki kelimeden oluşan bir özetinin karşısına çıktığını söyledi.

Türkiye’nin tamamı ele alındığında Gürsu’nun yüzde 1,5 gibi ciddi bir oranla meyve üretiminde, coğrafi işaretle vurgulanmış bir ilçe olduğunu ifade eden Halit Şefikoğlu, bereketli tarım arazilerine sahip olmanın yanı sırta yöre insanının bu konudaki gayretlerinin takdire şayan olduğunu kaydetti.

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"GÜRSU SADECE TARIMSAL DEĞİL, FARKLI KULVARLARDA DA ÖNE ÇIKACAK"

Projeleri desteklemek ve yeni istihdam alanlarının açılmasını sağlamanın öncelikli görevleri olacağını belirten Şefikoğlu, “Gürsu, tabi ki sadece tarımsal faaliyetler değil,bir çok farklı kulvarlarda öne çıkacak değerlere sahiptir. Sanayisi, tarihi ve kültürel dokusu, zengin doğal güzellikleri ve yöre insanının samimi misafirperverliği ile de Türkye’nin nadide köşelerinden biridir. Daha saymadığım nice özellikleri ile Gürsu’nun AK Parti’nin belediyecilik vizyonu çerçevesinde, her dönem yükselttiği kalite çıtasını; ziyadesi ile hak ettiği inancını taşımaktayım. Bugüne kadar; aldığım eğitimler ;edindiğim bilgi ve tecrübeler, ışığında ;Allah’ın izni ile ; bu taşıdığım inancı hayata geçirebileceğimi biliyorum” diye konuştu.

"GÜRSU BAŞKALAŞMADAN HUZURLU İLÇEYE DÖNÜŞECEK"

Ciddi bir ekiple halkın ihtiyaçları doğrultusunda hazırlığını yaptığı ‘Gürsu Belediyesi Stratejik Planı’ndan da bahseden Şefikoğlu, Gürsu’nun başkalaşmadan, sağlıklı, gelişen,modern, zengin ve huzurlu bir ilçeye dönüştüreceklerini söyledi.