Gökhan Dinçer: Mudanya kültür sanatta da örnek olacak

Bursa Uludağ Üniversitesi Mudanya Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ali Sait Liman'ı ziyaret eden Cumhur İttifakı AK Parti Mudanya Belediye Başkan Adayı Gökhan Dinçer, kuracakları kent tiyatrosu, kültür merkezi ve düzenleyecekleri festivallerle ilçeyi örnek bir yer haline getireceklerini söyledi.BURSA (İGFA) - 31 Mart'ta gerçekleştirilecek yerel seçimlerde Cumhur İttifakı AK Parti Mudanya Belediye Başkan Adayı olan Gökhan Dinçer, yoğun tempoda çalışmalarını sürdürüyor.

Bursa Uludağ Üniversitesi Mudanya Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ali Sait Liman ve fakültenin yönetim kurulunu ziyaret eden Dinçer, 31 Mart sonrası hayata geçirmeyi planladıkları projeler hakkında bilgi verdi.

Mudanya'nın Türkiye'nin en özel ilçelerinden birisi olduğunu ifade eden Gökhan Dinçer, bu güzelliği tüm dünyanın tanıması ve ilçenin daha yaşanabilir bir yer haline gelmesi için vargücüyle çalışacaklarını söyledi. Projelerini daha konforlu bir ilçe ortaya çıkarmak için hazırladıklarını ve her alanda konunun muhataplarıyla işbirliği içinde çalışacaklarını söyleyen AK Parti Mudanya Belediye Başkan Adayı Gökhan Dinçer, hayata geçirecekleri projelerle Mudanya'nın kültür sanatta örnek bir yer olacağını belirtti.

Oluşturacakları mekanlarla Mudanyalıların sanat dallarıyla ulusal ve uluslararası alanlarda yeteneklerini daha kolay sergilemelerine imkan sağlamayı hedeflediklerini söyleyen Gökhan Dinçer, Mudanya'ya kültür ve sanat merkezi kazandıracaklarının müjdesini verdi. Tiyatro sanatına Mudanyalılar'ın daha kolay ulaşmasını sağlamak istediklerini belirten Dinçer, Güzel Sanatlar Fakültesi ile işbirliği yaparak kent tiyatrosu kurmak istediklerini söyledi. Dinçer ayrıca, düzenleneyecekleri festivallerle yöreye özgü değerleri ön plana çıkarmak istediklerinin altını çizdi.