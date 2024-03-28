Gökhan Dinçer: "Emekli Yaşam Merkezi'ni hayata geçireceğiz"

Cumhur İttifakı AK Parti Mudanya Belediye Başkan Adayı Gökhan Dinçer, "60 yaş üstü 20 binin üzerinde vatandaşımızın yaşadığı Mudanya'da büyüklerimiz için hayata geçireceğimiz Emekli Yaşam Merkezi ile büyüklerimiz boş vakitlerini huzur ve keyifle geçirme imkanı bulacaklar" diye konuştu.BURSA (İGFA) - Cumhur İttifakı AK Parti Mudanya Belediye Başkan Adayı Gökhan Dinçer, 31 Mart'ta gerçekleştirilecek yerel seçimler öncesinde çalışmalarını sürdürüyor. Mahalle, köy ziyaretleri, vatandaş buluşmaları ile sivil toplum kuruluşları ziyaretlerinde ilçenin sorunları ve bunların çözüm yolları hakkında fikir alışverişinde bulunan Gökhan Dinçer, hayata geçirmeyi planladıkları projelerle Mudanyalıların daha konforlu bir yaşam sürmesine imkan sağlayacaklarını belirtti.

SEVGİ GÖSTERİLERİYLE KARŞILANDI

Köylerde düzenlenen iftar ve sahur programlarına katılan, pazar ziyaretleri gerçekleştiren Dinçer, son olarak Mudanyaspor sporcu ve taraftarları tarafından düzenlenen sahur programında yer alırken, yoğun sevgi gösterileriyle karşılandı. Yaşlı bakım ve huzur evlerini de ziyaret eden Gökhan Dinçer, "Memleketteki tüm evlatlarımıza, dedelerimize, annanelerimize, babannelerimize sahip çıkacağız" dedi.

BÜYÜKLERİMİZ BAŞIMIZIN TACI

"Yıllarca memleketimize hizmet etmiş büyüklerimiz için Emekli Yaşam Merkezi'ni hayata geçireceğiz" diyen Cumhur İttifakı AK Parti Mudanya Belediye Başkan Adayı Gökhan Dinçer, "Mudanya'da 60 yaş üstü 20 binin üzerinde vatandaşımız var. Büyüklerimiz başımızın tacı. Emekli Yaşam Merkezi sayesinde büyüklerimiz daha kolay sosyalleşme, boş vakitlerini huzur ve keyifle geçirme imkanı bulacaklar. Ayrıca onların daha hareketli bir yaşam sürmesine imkan sağlamak için spor alanları oluşturacağız. Emekli Yaşam Merkezi'nin yanısıra evde hasta bakım hizmeti ile sağlık hizmetlerini de onların ayağına getireceğiz. Ayrıca ihtiyaç sahibi büyüklerimiz için MudanyaKart'larına yükleme yaparak temel ihtiyaçlarını gidermelerine destek olacağız" ifadelerini kullandı.