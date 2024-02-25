Gökhan Dinçer'e Kumyaka ve Tirilye'de coşkulu karşılama

Bursa'nın Mudanya ilçesinde gittiği her yerde coşkuyla karşılanan Cumhur İttifakı AK Parti Mudanya Belediye Başkan Adayı Gökhan Dinçer, Kumyaka ve Tirilye mahallelerinde de yoğun ilgiyle karşılandı.BURSA (İGFA) - Cumhur İttifakı AK Parti Mudanya Belediye Başkan Adayı Gökhan Dinçer, seçim çalışmaları kapsamında Kumyaka ve Tirilye'de vatandaşlarla buluştu.

Her gittiği bölgede yoğun ilgiyle karşılanan Gökhan Dinçer, Tirilye'ye meşaleler ve tezahüratlar eşliğinde giriş yaptı. Bölgenin sorunlarına hakim olduğunu belirten AK Parti Mudanya Belediye Başkan Adayı Gökhan Dinçer, "Birlikte sorunları tespit edip, çözüm yollarını birlikte bulacağız" dedi.

"Mudanya'da 110 bin kişilik bir aile olacağız" diyen Gökhan Dinçer, "Ben büyüklerimizin evladı, küçüklerimizin abisi olacağım. Köylerimizin, mahallelerimizin ihtiyaçlarına göre yatırımlar yapacağız. Mudanya'daki tüm sorunlarla ilgili kendimizi sorumlu adledeceğiz. Belediye'yi tek başımıza değil, ekibimizle yöneteceğiz. İletişimi en üst seviyede tutup doğrudan iletişim kurulabilen bir sistem oluşturacağız" diye konuştu.