Genel Başkan Akşener’in yüzü gözükmüyor dediler, mikrofonları indirdiler!

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Kahramanmaraş programında basın mensuplarının mikrofonları kürsüden indirildi. Yerel ve ulusal basın mensuplarının mikrofonlarının indirildiği kürsüde sadece bir haber ajansının mikrofonunun bulunmasına, mikrofonları indirilen gazeteciler tepki gösterdi.Tural ŞAHBAZLI / KAHRAMANMARAŞ (İGFA) - İYİ Parti Kahramanmaraş İl Başkanlığı, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mesut Dedeoğlu’nun aday tanıtımı için bugün tanıtım programı düzenlendi.

Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi’nde düzenlenen programa İYİ Parti Lideri Akşener de katıldı.

Yerel ve ulusal basın mensuplarının da katılım sağladığı programda İYİ Parti Genel Merkez yetkilisi bir şahıs tarafından tüm mikrofonlar indirildi. İYİ Parti Lideri Akşener’in yüzünün gözükmediği gerekçesiyle mikrofonların indirildiği denilse de, sadece bir haber ajansının mikrofonunun bulunmasına tepki gösteren gazeteciler, salonu terk etti.

Gelen tepkiler üzerine yapılan yanlış düzeltilerek, salonu terk etmeyen birkaç kurumun mikrofonunun kürsüye konduğu görüldü.