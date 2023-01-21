Gençliğin 'Lale' devri

CHP Eğitim Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Lale Karabıyık, sunduğu Meclis Araştırma önergesi ile gençlerin sorunlarının araştırılmasını istedi.ANKARA (İGFA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Bursa Milletvekili Lale Karabıyık, Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne sunduğu Meclis Araştırma önergesi ile gençlerin sorunlarının araştırılmasını ve bu sorunların çözümüne yönelik sürekliliği olan ve somut önlemlerin alınmasını istedi.

CHP’li Karabıyık’ın önerge gerekçesi şöyle: “Geleceğimizi emanet ettiğimiz gençlerimiz bu ülkede mutlu ve umutlu değil; daha küçük yaşta ülkesinden, sevdiklerinden uzakta olduğu bir hayatın hayalini kurmaya başlıyor. Gençlerimizin çoğu iyi eğitilmiyor, işsiz bırakılıyor, enerjileri bastırılıyor, söz hakkı verilmiyor, güvenilmiyor ve hatta zaman zaman bir tehlike unsuru olarak görülüyor. Günde bir öğünle okula giden öğrencilerimiz var, hatta okula gitme maliyetlerini karşılayamadığı için kayıt yenilemiyorlar. Daha üniversiteye başlamadan gelecek kaygısı ile baş başa bırakılan öğrencilerimiz desteklenmelidir. TUİK verilerine göre 12 milyon 971 bin 289 gencimiz var ve genç nüfus, toplam nüfusun yüzde 15,3'üne karşılık geliyor. 15-24 yaş aralığındaki gençlerimizden eğitimine devam etmek istemesine rağmen (üniversite dahil) eğitimini yarıda bırakan gençlerin oranı yüzde 7,6. Gençlerin eğitimini yarıda bırakma nedenleri incelendiğinde, ilk sırada yüzde 48,1 ile ekonomik nedenler alıyor.

Bu gençlerimiz üniversiteyi bitirince ise, işsizlikle karşı karşıya geliyor. Gençler yok sayılıyor, düşünme ve beden özgürlükleri ile tehdit altında bırakılıyorlar. Daha fazla vakit kaybetmeden gereken tüm tedbirler alınmalıdır. Aksi halde gençlerimizin geleceği için telafisi mümkün olmayan durumlar ortaya çıkacaktır.”