Genç dostu başkan, öğrencilerle buluşuyor

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Nuh Naci Yazgan Üniversitesi’nde öğrencilerle bir araya gelerek, sıcak ve samimi bir sohbet gerçekleştirdi. Başkan Büyükkılıç, “Biz gençlerimizi çok önemsiyoruz. Gençleri anlamaya, dinlemeye, onların gereksinimlerini karşılamaya özen göstermeye çalışıyoruz” dedi.Mehmet UZEL / KAYSERİ (İGFA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın elinden ‘Genç Dostu Ödüllü Şehir’ unvanına layık görülen Kayseri’nin Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, gençlere yönelik çalışmaları kapsamında ‘Başkan Öğrencilerle Buluşuyor’ programında Nuh Naci Yazgan Üniversitesi’nde öğrencilerle buluştu.

Konferans Salonu’nda gerçekleşen buluşmada Başkan Büyükkılıç, değişik medeniyetlere ev sahipliği yapmış kadim kent Kayseri’nin tarihi, ticari geçmişinden bahsederek, kentin geçmişinin 7 bin yıl öncesine dayandığını anlattı.

“GENÇLERİMİZİ ÇOK ÖNEMSİYORUZ”

Gençleri çok önemsediklerini ifade eden Büyükkılıç, “Yerel yöneticiler olarak rutin belediyecilik hizmetleri dışında gerekli hizmetlerimizi esirgemediğimizi paylaşmak istiyorum. 75 bin civarında öğrencimizin Kayseri ile ilgili görüşleri bizim için önemli ve anlamlı, bizim de yerel yönetimler olarak sizlere bakış açısı ve duruşu da çok daha önemlidir. Biz gençlerimizi çok önemsiyoruz. Gençleri anlamaya, dinlemeye, onların gereksinimlerini karşılamaya özen göstermeye çalışıyoruz” dedi.

Başkan Büyükkılıç, Kayseri’nin marka değeri Erciyes Kayak Merkezi’nden bahsederek, “19 mekanik tesisi hem de ısıtmalı, 40 tane pist alanı, 110 kilometreden fazla pist uzunluğunu taşıyan, gün boyu kayabileceğiniz, ödüllerle adeta bezenmiş olan bir kayak merkezidir. 4 farklı giriş yeri olan bir değerimizi 3-4 ay kayak yaptırmayalım, Yüksek İrtifa Kamp Merkezi diye proje geliştirdik” diye konuştu.

Kayseri’nin tarım ve hayvancılıkta ön plana çıkmaya başladığını vurgulayan Büyükkılıç, kentin ayçiçeği, çavdar ve aspir üretiminde Türkiye birincisi olduğunu ifade etti.

“KAYSERİ BÖYLE BİR ŞEHİR ÇÜNKÜ BAŞINDA DOKTOR VAR”

Kentteki hizmetleri tek tek anlatan Başkan Büyükkılıç, ulaşımdan, turizme, spordan, kültüre pek çok konuda çalışma yaptıklarını ve bu çalışmalara devam edeceklerini kaydetti. Büyükkılıç, şöyle konuştu.

“Şehrimiz bir açık hava müzesi. Değişik medeniyetlere ev sahipliği yapmış. Roma dönemi, Bizans dönemi, Osmanlı, Selçuklu, dönemi var. Şu anda Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün bizlere armağan ettiği, hediye ettiği, emanet ettiği Cumhuriyet dönemi var. İnşallah koruyacak, kollayacağız. Söz ile değil, uygulamalarımızla. Eserlerimizde çağdaş, uygarlık düzeyinin üzerine çıkaracak olan ben de varım diyen teknoloji ile yenilikçi anlayış ile yarışan anlayış içerisinde Cumhuriyetimizi koruyup, kollamaya devam edeceğiz. Kayserimiz zenginlikler şehri, hayırseverler şehri. Kazandıklarını paylaşıyorlar. Kültürümüzün ve inancımızın gereği de sevap kazanacağını düşünen bir yaklaşım.”

Kayseri’nin bütün güzelliklerinden bahseden Başkan Büyükkılıç, ‘Kayseri işte böyle bir şehir. Çünkü başında doktor var’ dedi. Alzheimer Merkezi’ni hayata geçireceklerini kaydeden Büyükkılıç, Alzheimer rahatsızlığı olan ve merkezde misafir edecekleri vatandaşlara yönelik saat yardımı ile kaybolma vakalarını önlemeyi ve sağlık bakımından da takip etmeyi amaçladıklarını söyledi. Yakın zamanda hizmete giren ödüllü proje HOSPİS’den de bahseden Başkan Büyükkılıç, bu tesiste kanser hastalarına hizmet vereceklerini belirtti.

Büyükkılıç, gençlere yönelik barınma, su faturası desteği, ulaşım desteği, kitap ve kırtasiye desteği, kütüphanelerde ücretsiz çay, çorba ve internet gibi proje ve hizmetler verdiklerini dile getirerek KAYBİS’in 15 dakika ücretsiz uygulamasının günde iki defa olması yönünde talimat verdiğini ifade etti.

İnsanlara hizmet etmenin önemine işaret eden Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, “Vaat eden değil anında hayata geçiren olmalıyız. Önemli olan insanlara hizmet, insanların hayırlısı hizmet edenidir. Ortak aklı kullanarak, üniversitelerimizin öngörüsünden aşırı şekilde yaralanarak, organizelerimizle, üniversitelerimizle daha da iyi iş birliğini yaşama geçirerek inşallah bu mantık içerisinde bundan sonraki süreçte de bu yönde çalışacağımızı ifade etmek istiyorum” diye konuştu.

Öğrencilere anılarından bahseden Başkan Büyükkılıç, siyasete başlama ve halka hizmet etme serüvenini paylaştı. Büyükkılıç, birlik beraberliğe değinerek, “Biz birbirimize sahip çıkalım. Birbirimize hoşgörü ve anlayışla yaklaşalım” dedi. Başkan Büyükkılıç, genç öğrencilere donanımlı olması tavsiyesinde bulunarak, kendilerini geliştirmelerini temenni etti. Kayseri’de hizmet ve eser siyaseti faaliyeti gösterdiklerini dile getiren Büyükkılıç, “Arkamıza baktığımızda tam 413 tane büyük projeyi hayata geçirmişiz, bu 5 yıllık süreç içerisinde, gerek merkezde, gerek taşrada 16 ilçemizde” diyerek, mazerete sığınmadan hizmet ettiklerini, Kayseri insanının ise çalışanı, dürüst olanı, güvenilir olanı ve fedakâr olanı sevdiğini sözlerine ekledi.

Gençleri sevdiklerini ve yeni dönemde ise bilişim akademisi kuracaklarını aktaran Başkan Büyükkılıç, aynı zamanda akıllı şehir projeleri ile gençlere fırsat vereceklerini söyleyerek, gençlerle iş birliği yapacaklarını paylaştı.

Büyükkılıç, başarılı öğrencileri ödüllendirdiğini belirterek, “Dereceye girenlere fırsat veriyorum. Başarı ödülsüz kalmaz. İlla kamu olacak diye de bir şart yok” dedi ve 10 tane üniversite öğrencisini Büyükşehir Meclisi’nde misafir etme sözü verdi. Başkan Büyükkılıç, soru cevap şeklinde ilerleyen programda gençlerin sorularına içtenlikle cevap verdi.