Gelecek-Saadet: 15 Temmuz'da milletin cebine darbe yapıldı

Gece yarısı yapılan zamma tepki gösteren Saadet- Gelecek Grubu Konya Milletvekili Hasan Ekici, “15 Temmuz gecesi milletin cebine darbe yapıldı. Çekin elinizi milletin cebinden artık. Milletin dayanacak gücü kalmadı” dedi.KONYA (İGFA) - Akaryakıt üzerinden alınan özel tüketim vergi oranı yeniden belirlendi. Benzin ve motorine litrede yaklaşık 6 lira zam geldi.

Gelecek- Saadet Grubu Konya Milletvekili Hasan Ekici, seçimlerden sonra başlayan vergi artışlarına akaryakıtın da dâhil edilmesine sert tepki gösterdi.

Son 2 ayda akaryakıta yüzde 80 zam geldiğini kaydeden Hasan Ekici, “15 Temmuz gecesi akaryakıta gelen zamla vatandaşın cebine bir darbe yapıldı. Milleti bu kez zamlar gece yarısı uykuda yakaladı. Dün gece benzine ve mazota 6 TL zam geldi. Benzinin litresi 34 TL oldu. Zaten son gelen zamlarla arabanın kontağını çevirmeye korkan vatandaşlar, artık üzerine çadır çekip hiç binemeyecek duruma geldi. Yapılan bu zam iğneden ipliğe de zam olarak yansıyacak. Çekin elinizi milletin cebinden artık. Milletin dayanacak gücü kalmadı. Millete vergi salmadan önce konforunuzdan lüksünüzden fedakârlık yapın. Neden kamuda tasarruf tedbirleri uygulamıyorsunuz? Kötü ekonomi yönetiminin faturasını halkımıza ödetmeye hakkınız yok. Yazıklar olsun" diye konuştu.