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Gelecek Partisi Sarıyer’den toplu sünnet düğünü

SİYASET 05.07.2022, 22:18
Gelecek Partisi Sarıyer’den toplu sünnet düğünü

Gelecek Partisi Sarıyer İlçe Başkanlığı, Sarıyer’in farklı mahallelerinde yetim, öksüz ve ihtiyaç sahibi 40 çocuk için toplu sünnet düğünü gerçekleştirdi.İSTANBUL (İGFA) – Sarıyer İlçe Başkanı Erhan Vergili öncülüğünde gerçekleştirilen sünnet düğününe; Gelecek Partisi İstanbul İl Başkan Yardımcıları Uğur Avni Başarır ve Müfit Karademir, eski milletvekili Olcay Doğan, Gelecek Partisi Çatalca İlçe Başkanı Kenan Aygün, Gelecek Partisi Esenler İlçe Başkanı Mustafa Kaplan, Mustafa Davutoğlu, Cumhuriyet Mahalle Muhtarı Nevzat Aktan, Kireçburnu Mahalle Muhtarı Çağlar Coşkun, Büyükdere Mahalle Muhtarı Ali Yazıcı, Kazım Karabekir Muhtarı Ali Gündüz, il yönetim kurulu üyeleri ve 500’ün üzerinde vatandaş katıldı.

Gönüllerince doyasıya eğlendiler

500’ün üzerinde konuğun katıldığı düğünde çocuklar şarkılar eşliğinde dans etti, palyaço ile eğlenceli oyunlar oynadı. Çocuklar gönüllerince eğlenirken, aileler ve diğer konuklar da çeşitli yörelere ait şarkılarla horon, Roman havası ve kolbastı oynadı. Ayrıca düğünde yapılan semazen gösterisi konuklardan büyük beğeni aldı.

Davutoğlu Sarıyerlilere seslendi

Yoğun programı nedeniyle düğüne katılamayan Gelecek Partisi Genel Başkanı Prof. Dr. Ahmet Davutoğlu da online olarak Sarıyerlilere seslendi. İlçe Başkanı Erhan Vergili’yi çalışmaları için tebrik eden Davutoğlu, çocukların geleceği için mücadele ettiklerini vurguladı.

“Biz büyük bir aileyiz, biz büyük Sarıyer’iz”

İlçe Başkanı Erhan Vergili, yaptığı konuşmada şunları söyledi: “Gelecek Partisi Sarıyer İlçe Başkanlığı olarak değerli yönetim kurulu arkadaşlarımızın özverili çalışmalarıyla bugünlere geldik. 20 evladımızla başladığımız ama 40 evladımıza ulaştığımız sünnet düğününde sizlerle bir arada olduğum için çok mutluyum. Bizim mücadelemiz Sarıyer, İstanbul ve Türkiye genelinde bireysel menfaat değil, toplumsal menfaat içindir. Aranızda Gelecek Partisi’ne üye olmayan, gönül vermeyen vatandaşlarımızın olduğunu biliyorum. Sizleri partimize üye olmaya da çağırmıyorum. Ben diyorum ki gelin Sarıyer’i birlikte ihya edelim. Ben biliyorum ki siz değerli konuklarımızın içerisinde farklı siyasi partilere gönül veren vatandaşlarımız var. Fakat hepimizin ortak noktası Sarıyer ve Sarıyerli olmamızdır. Biz bu düşünceyle hareket ederek etkinliğimize Sarıyer’deki siyasi partilerin ilçe başkanlarını davet ettik. Fakat görüyoruz ki destek verdiğiniz partilerin ilçe başkanları davetimize icabet etmediler. Ben bunu size şikayet olarak değil, kendilerine özeleştiri yapmaları için söylüyorum. Sizleri destekleyen vatandaşın sünnet düğününe katılmıyorsunuz. Bugünlerde en çok ihtiyaç duyduğumuz şey birlik, beraberlik, huzur, refahtır. Ötekileştirilmiş bir toplum değil, kaynaşmış bir toplumun inşası önceliğimizdir. Sarıyer’de, İstanbul’da, Türkiye’de birlikte hareket edelim. Biz büyük bir aileyiz, biz büyük Sarıyer’iz biz büyük Türkiye’yiz. Biz diyoruz ki Sarıyer’i, İstanbul’u ve Türkiye’yi birlikte inşa edelim” ifadelerini kullandı.

Çocuklara hediyeler dağıtıldı

Programın sonuna doğru sünnet çocuklarına ve salondaki tüm çocuklara çeşitli hediyeler verildi. İlçe Başkanı Vergili, protokol konuklarını tek tek sahneye davet ederek, çocuklara hediyelerini dağıttı.

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