Gelecek Partisi Mersin'de 'seyyar'ların yanında

Gelecek Partisi Mersin İl Başkanı Hamit Karış, Mersin Seyyar Satıcılar Sosyal Yardım ve Dayanışma Derneğini ziyaret ederek seyyar satıcılarım sorun ve önerilerini dinledi.MERSİN (İGFA) - Gelecek Partisi Mersin İl Başkanı Karış, parti üyeleriyle birlikte seçim çalışmaları kapsamında Mersin Seyyar Satıcılar Sosyal Yardım ve Dayanışma Derneğini ziyaret ederek seyyar satıcılarla bir araya geldi.

Satıcıların sorun ve önerilerini tek tek dinleyen ve çözüme kavuşturma sözü veren Başkan Karış, seyyar satıcılarla görüş alışverişinde bulunarak, Gelecek Partisi iktidarında seyyar satıcılar için alınan kararlarla ilgili bilgilendirmede bulundu.

Seyyar satıcılarının yüzünün 2023 seçimlerinde güleceğini belirten Başkan Karış;" Bugün güzide şehrimiz Mersin'deki Seyyar Satıcılar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'ni ziyaret ettik. Burada bütün seyyar satıcılarımızın, emektarlarımızın sorunlarını, taleplerini ve önerilerini dinledik. Birçok konudan dolayı muzdaripler. En önemlisi de korunmak istiyorlar, kanun istiyorlar, meşrulaştırılmak istiyorlar. Hepsinin taleplerini tek tek not ettim. Gelecek Parti iktidarlığında da çözüme kavuşturma sözünü verdim. Buradan tüm seyyar satıcılarımıza sesleniyorum. Yalnız değilsiniz. Bizler her zaman buradayız. 2023 sizlerin de yılı olacak" diye konuştu.