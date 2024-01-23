Gelecek Partisi Keşan İlçe Başkanı belli oldu

Kıymet Kara Gelecek Partisi Keşan İlçe Başkanlığı’na atandı. Erdoğan DEMİR (EDİRNE İGFA)

CHP 28.Dönem Edirne Milletvekili Aday Adayı Kıymet Kara Gelecek Partisi Keşan İlçe Başkanlığı görevine atandı.

Kara’ya görevi Gelecek Partisi Genel Başkanı Prof.Dr. Ahmet Davutoğlu tarafından İstanbul’da tevdi edildi ve İlçe Başkanlığı yazısı verildi.

Törende Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Cemal Eğin, Gelecek Partisi Edirne İl Başkanı Havva Aksoy ile Gelecek Partisi Keşan Belediye Başkan Adayı Aydoğan Ersöz de hazır bulundu.

Kara, kendisini bu göreve layık gören Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu’na teşekkür etti.