Gelecek Partisi Keşan'da istifa depremi

Gelecek Partisi Keşan ilçe Başkanı Aydoğan Ersöz, partisinin başkanlığına yapılan atama sonrası istifa kararı aldı.Erdoğan DEMİR/ Keşan POSTASI (EDİRNE İGFA)

Gelecek Partisi Keşan ilçe Başkanı Aydoğan Ersöz geçtiğimiz günlerde Gelecek Partisi Genel Merkezi’nde Genel Başkan Ahmet Davutoğlu ile bir görüşme yaptı.

Ersöz , Davutoğlu ile hoş ve samimi bir sohbet gerçekleştirdiğini belirterek “Edirne’mizin, Saros Körfezi’nin sorunlarını dile getirdik, Tarım ve hayvancılık sektöründe yaşanan sıkıntıları kendisi ile paylaştım“dedi.

Ersöz, 3 Ağustos Perşembe günü 23.00 sıralarında kendi sosyal medyasından yaptığı bir açıklamada ise Gelecek Partisi Edirne İl Başkanlığı’na atanacak kişinin yanlış olduğunu ve bunun doğru olmayacağını belirtmesine rağmen bu atamanın gerçekleşmesi nedeniyle partisinden istifa ettiğini kamuoyuna açıkladı.

Ersöz‘ün açıklaması şöyle; “Kıymetli hemşehrilerim,değerli dostlarım bugün Edirne Gelecek Partisi il başkanlığına yapılan atamanın doğru olmayacağını, Edirneli hemşerilerimizde ve muhafazakar milliyetçi tabanımızda bu başkanın karşılık bulamayacağını genel başkanımıza ısrarla anlatmama rağmen bugün bu atama gerçekleşmiştir. Bizim siyaset anlayışımızda “yaptım oldu” anlayışı asla olamaz, bizde Edirneli hemşerilerimizle aynı duygu ve düşüncelere sahip olduğumuzdan Gelecek Partisinde siyaset yapmanın anlam ve önemini yitirdiğine inanıyoruz. Bu bağlamda Gelecek Partisi Keşan İlçe Başkanlığı görevimden ve parti üyeliğinden kurucu yönetimim ile birlikte istifa ediyoruz. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.“