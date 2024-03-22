Gelecek Partisi Keşan Belediye Başkan Adayı Aydoğan  Ersöz’den iftar yemeği

Gelecek Partisi Keşan Belediye Başkan Adayı Erdoğan Ersöz iftar programı düzenledi.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Gelecek Partisi Keşan Belediye Başkan Adayı Erdoğan Ersöz önceki akşam bir iftar yemeği verdi. Şapçı Prestige Hotel’de düzenlenen iftar programına; Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Abdullah Başçı, Gelecek Partisi İstanbul İl Başkan Yardımcısı Erol Demirhan, Demokrat Parti Keşan İlçe Başkanı Şaban Balkanlı, DEVA Partisi Keşan İlçe Başkanı Kerem Harmanlı, Keşan Ziraat Odası Başkanı Hasan Şen, Gelecek Partisi Edirne Belediye Başkan Adayı Hava Aksoy, Saadet Partisi Keşan Belediye Başkan Adayı Ahmet Köseler ve Aydoğan Ersöz’ün misafirleri ile basın mensuları katıldı.

Yemeğin ardından konuşan Aydoğan Ersöz, iftara katılan herkese teşekkür etti.