Gelecek Partisi: İstanbul Sultangazi'de konserlere para var, eğitime yok!

İstanbul'da Gelecek Partisi Sultangazi İlçe Başkanı Ramazan Altan ilçe belediyesinin bu yıl öğrencilere kırtasiye yardımı yapılmasına tepki göstererek eğitime harcanması gereken kaynağın konserlere harcanmasının hesabını soracaklarını belirtti.İSTANBUL (İGFA) - AK Parti tarafından yönetilen Sultangazi İlçe Belediyesi bu yıl ilçede eğitim gören 110 bin öğrenciye kırtasiye yardımı yapmadı.

Belediye tarafından eğitime ayrılması gereken kaynaklar konser organizasyonlarına harcandı. Gelecek Partisi Sultangazi İlçe Başkanı Ramazan Altan binlerce öğrencinin belediye tarafından kırtasiye yardımından bu yıl mahrum bırakılmasına tepki gösterdi.

"HALKIN PARASI İSRAF EDİLİYOR"

AK Partili Sultangazi Belediyesi'nin geldiği son noktayı hayretle karşıladıklarını ifade eden Başkan Ramazan Altan, "Bu yıl ilçemizde eğitim gören öğrencilere bütçe olmadığı gerekçesiyle kırtasiye yardımı yapılmadı. Öğrencilerimiz yeni eğitim ve öğretim yılında mağdur edildi. Bütçe olmadığı gerekçesiyle eğitim yardımı yapmayan AK Partili belediye konserlere gelince kaynakları sonuna kadar harcıyor. Eğitime para bulamayan belediye konserlere, eğlenceye parayı buluyor ve halkın parasını rahatça israf ediyor." dedi.

İlçe Başkanlığı olarak kaynakların eğitim yerine konserlere harcanması doğru bulmadıklarını ifade eden Başkan Altan, belediye tarafından her yıl okullarda öğrencilere yapılan kırtasiye malzemelerinin bu yıl neden yapılmamasını sordu. "Halkın size emanet ettiği kaynakları neden doğru kullanmıyorsunuz?" diyen Altan, "Madem bütçenizde kaynak yok, geri dönüşümde elde ettiğiniz gelirleri nereye kullanıyorsunuz? Bunları halkımızda merak ediyor. Bizde merak ediyoruz. Sizce konser mi önemli? Yoksa 110 bin öğrenciye verilecek kırtasiye desteği mi? İlçeyi yönetemiyorsunuz. Eğitime önem vermeniz gerekirken çocuklarımızın okullarına daha mutlu gitmesini sağmanız gerekirken halkın parasını gidiyorsunuz konserlere harcıyorsunuz. Çocuklarımızın okullarına daha mutlu gitmesini sağlaması gerekenler vatandaşın parasını vatandaş için kullanması gerekirken gidiyor konserlere harcıyor" diye konuştu.